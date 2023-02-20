10:14 20.02.2023 (обновлено: 10:37 20.02.2023)
ВС России уничтожили большую часть техники, предоставленной Западом Украине
СВР: ВС России уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАвстралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации
Австралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили большую часть переданной Западом Украине военной техники, сообщили в СВР.
"Служба внешней разведки <...> располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем", — уточнили в материале пресс-службы ведомства.
Помимо этого, Киев получил от своих союзников 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.