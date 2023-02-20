https://ria.ru/20230220/tekhnika-1853078242.html

ВС России уничтожили большую часть техники, предоставленной Западом Украине

ВС России уничтожили большую часть техники, предоставленной Западом Украине - РИА Новости, 20.02.2023

ВС России уничтожили большую часть техники, предоставленной Западом Украине

Российские военные уничтожили большую часть переданной Западом Украине военной техники, сообщили в СВР. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:14

2023-02-20T10:14

2023-02-20T10:37

специальная военная операция на украине

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили большую часть переданной Западом Украине военной техники, сообщили в СВР.Помимо этого, Киев получил от своих союзников 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852596451.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, вооруженные силы рф