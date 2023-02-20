https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой - РИА Новости, 20.02.2023
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой
Схрон оружия с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли силовики в гаражном боксе на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:27
2023-02-20T12:27
2023-02-20T12:27
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Схрон оружия с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли силовики в гаражном боксе на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В пятницу при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражей на юго-востоке Москвы был обнаружен тайник с оружием. Силовики изъяли несколько автоматов Калашникова, ружья, более 15 различных пистолетов, несколько противотанковых гранатометов, а также 4 кг тротила, гранаты и свыше 4,2 тысячи патронов различного калибра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуются уголовные дела о "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". Владельцев схрона ищут.
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москва, россия, происшествия, оружие
Москва, Россия, Происшествия, Оружие
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой
В одном из гаражей на юго-востоке Москвы нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Схрон оружия с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли силовики в гаражном боксе на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В пятницу при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражей на юго-востоке Москвы был обнаружен тайник с оружием. Силовики изъяли несколько автоматов Калашникова, ружья, более 15 различных пистолетов, несколько противотанковых гранатометов, а также 4 кг тротила, гранаты и свыше 4,2 тысячи патронов различного калибра", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту расследуются уголовные дела о "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". Владельцев схрона ищут.