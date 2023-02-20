https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html

В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой

В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой - РИА Новости, 20.02.2023

В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой

Схрон оружия с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли силовики в гаражном боксе на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:27

2023-02-20T12:27

2023-02-20T12:27

москва

россия

происшествия

оружие

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Схрон оружия с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли силовики в гаражном боксе на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В пятницу при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражей на юго-востоке Москвы был обнаружен тайник с оружием. Силовики изъяли несколько автоматов Калашникова, ружья, более 15 различных пистолетов, несколько противотанковых гранатометов, а также 4 кг тротила, гранаты и свыше 4,2 тысячи патронов различного калибра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуются уголовные дела о "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". Владельцев схрона ищут.

https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, происшествия, оружие