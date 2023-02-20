Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой - РИА Новости, 20.02.2023
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой
Схрон оружия с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли силовики в гаражном боксе на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:27
2023-02-20T12:27
москва
россия
происшествия
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Схрон оружия с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли силовики в гаражном боксе на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В пятницу при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражей на юго-востоке Москвы был обнаружен тайник с оружием. Силовики изъяли несколько автоматов Калашникова, ружья, более 15 различных пистолетов, несколько противотанковых гранатометов, а также 4 кг тротила, гранаты и свыше 4,2 тысячи патронов различного калибра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуются уголовные дела о "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". Владельцев схрона ищут.
https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия, оружие
Москва, Россия, Происшествия, Оружие
12:27 20.02.2023
 
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой

В одном из гаражей на юго-востоке Москвы нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Схрон оружия с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли силовики в гаражном боксе на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В пятницу при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражей на юго-востоке Москвы был обнаружен тайник с оружием. Силовики изъяли несколько автоматов Калашникова, ружья, более 15 различных пистолетов, несколько противотанковых гранатометов, а также 4 кг тротила, гранаты и свыше 4,2 тысячи патронов различного калибра", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту расследуются уголовные дела о "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". Владельцев схрона ищут.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 16:56Специальная военная операция на Украине
В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве
 
МоскваРоссияПроисшествияОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала