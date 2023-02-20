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Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/tanki-1853172722.html
Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин
Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин - РИА Новости, 20.02.2023
Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин
США и их союзники передадут Украине около 700 танков и более тысячи бронемашин, объявил американский президент Джо Байден во время визита в Киев. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:51
2023-02-20T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США и их союзники передадут Украине около 700 танков и более тысячи бронемашин, объявил американский президент Джо Байден во время визита в Киев.Байден побывал сегодня в украинской столице с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в Киев на поезде. Журналисты обратили внимание на повышенные меры безопасности в городе, но что именно было их причиной, стало известно только в районе полудня.Встреча Байдена и украинского президента Владимира Зеленского прошла в Михайловском соборе.Власти Германии ранее в феврале сообщили о планах создать альянс для поставки Украине танков Leopard 2. Как заявил на минувшей неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, Киеву передадут один батальон танков модификации А4, а также половину батальона более современных А6. К этому количеству к началу следующего года прибавится более 120 единиц танков Leopard 1 A5.В свою очередь, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что с декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. В спецслужбе подчеркнули, что российские войска уничтожили большую часть этой техники.В Москве указывали, что накачивание Украины иностранным оружием только затягивает конфликт, а транспорт с военными грузами становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853179673.html
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в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
14:51 20.02.2023 (обновлено: 15:40 20.02.2023)
 
Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин

Байден заявил, что США с союзниками передадут Украине около 700 танков, тысячи бронемашин

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFВладимир Зеленский и Джо Байден в Киеве
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США и их союзники передадут Украине около 700 танков и более тысячи бронемашин, объявил американский президент Джо Байден во время визита в Киев.

"Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых РСЗО", — заявил он на пресс-конференции.

Байден побывал сегодня в украинской столице с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в Киев на поезде. Журналисты обратили внимание на повышенные меры безопасности в городе, но что именно было их причиной, стало известно только в районе полудня.
Встреча Байдена и украинского президента Владимира Зеленского прошла в Михайловском соборе.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев
Власти Германии ранее в феврале сообщили о планах создать альянс для поставки Украине танков Leopard 2. Как заявил на минувшей неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, Киеву передадут один батальон танков модификации А4, а также половину батальона более современных А6. К этому количеству к началу следующего года прибавится более 120 единиц танков Leopard 1 A5.
В свою очередь, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что с декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. В спецслужбе подчеркнули, что российские войска уничтожили большую часть этой техники.
В Москве указывали, что накачивание Украины иностранным оружием только затягивает конфликт, а транспорт с военными грузами становится законной целью для российской армии.
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