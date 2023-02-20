https://ria.ru/20230220/tanki-1853172722.html

Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин

Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин - РИА Новости, 20.02.2023

Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин

США и их союзники передадут Украине около 700 танков и более тысячи бронемашин, объявил американский президент Джо Байден во время визита в Киев. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:51

2023-02-20T14:51

2023-02-20T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853145990_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4133bcab7b9a1017a06869481a0e9ba.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США и их союзники передадут Украине около 700 танков и более тысячи бронемашин, объявил американский президент Джо Байден во время визита в Киев.Байден побывал сегодня в украинской столице с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в Киев на поезде. Журналисты обратили внимание на повышенные меры безопасности в городе, но что именно было их причиной, стало известно только в районе полудня.Встреча Байдена и украинского президента Владимира Зеленского прошла в Михайловском соборе.Власти Германии ранее в феврале сообщили о планах создать альянс для поставки Украине танков Leopard 2. Как заявил на минувшей неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, Киеву передадут один батальон танков модификации А4, а также половину батальона более современных А6. К этому количеству к началу следующего года прибавится более 120 единиц танков Leopard 1 A5.В свою очередь, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что с декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. В спецслужбе подчеркнули, что российские войска уничтожили большую часть этой техники.В Москве указывали, что накачивание Украины иностранным оружием только затягивает конфликт, а транспорт с военными грузами становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853179673.html

https://ria.ru/20230219/bayden-1852994892.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина