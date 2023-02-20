https://ria.ru/20230220/sud-1853150044.html

Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве

Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве - РИА Новости, 20.02.2023

Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве

Суд в Томске приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего заместителя мэра города Павла Подгорного, который обвинялся в мошенничестве в крупном... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:45

2023-02-20T13:45

2023-02-20T13:45

происшествия

томск

томская область

россия

павел подгорный

иван кляйн

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд в Томске приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего заместителя мэра города Павла Подгорного, который обвинялся в мошенничестве в крупном размере, он также был свидетелем обвинения по коррупционному делу мэра города Ивана Кляйна. "Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно и с испытательным сроком в четыре года, а также штрафа в сумме 1,5 миллиона рублей", - сообщает в понедельник СУСК по Томской области. По данным следствия, с марта по май 2020 года в Томске Подгорный предложил директору коммерческой организации через знакомого передать 1 миллион рублей в качестве взятки должностному лицу за обеспечение победы в конкурсе на заключение договора по выполнению строительных работ на территории особой экономической зоны и их последующей приемке. "В ноябре 2020 года он получил указанные денежные средства в качестве посредника для дальнейшей их передачи в качестве взятки за вышеуказанные действия, но никому их не передал, а распорядился по своему усмотрению", - сообщили в СУСК. Правоохранительные органы задержали Подгорного в июле 2022 года. Изначально уголовное дело в отношении него на основании материалов регионального управления ФСБ было возбуждено по статье "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере". Подгорный до 2014 года занимал должность заместителя мэра Томска по капитальному строительству. До этого он руководил департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и управлением капстроительства компании "Газпром газораспределение". В суде по делу бывшего и мэра Томска Кляйна, которому в итоге дали два года колонии за злоупотребление должностными полномочиями, Подгорный проходил как свидетель обвинения.

https://ria.ru/20230216/kirov-1852462543.html

https://ria.ru/20230203/metro-1849460541.html

https://ria.ru/20230202/moshennichestvo-1849332104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, томск, томская область, россия, павел подгорный, иван кляйн, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)