Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве
Суд в Томске дал бывшему заммэра Подгорному четыре года условно по делу о мошенничестве
Молоток судьи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд в Томске приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего заместителя мэра города Павла Подгорного, который обвинялся в мошенничестве в крупном размере, он также был свидетелем обвинения по коррупционному делу мэра города Ивана Кляйна.
"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно и с испытательным сроком в четыре года, а также штрафа в сумме 1,5 миллиона рублей", - сообщает в понедельник СУСК по Томской области.
По данным следствия, с марта по май 2020 года в Томске Подгорный предложил директору коммерческой организации через знакомого передать 1 миллион рублей в качестве взятки должностному лицу за обеспечение победы в конкурсе на заключение договора по выполнению строительных работ на территории особой экономической зоны и их последующей приемке.
"В ноябре 2020 года он получил указанные денежные средства в качестве посредника для дальнейшей их передачи в качестве взятки за вышеуказанные действия, но никому их не передал, а распорядился по своему усмотрению", - сообщили в СУСК.
Правоохранительные органы задержали Подгорного в июле 2022 года. Изначально уголовное дело в отношении него на основании материалов регионального управления ФСБ было возбуждено по статье "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере".
Подгорный до 2014 года занимал должность заместителя мэра Томска по капитальному строительству. До этого он руководил департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и управлением капстроительства компании "Газпром газораспределение".
В суде по делу бывшего и мэра Томска Кляйна, которому в итоге дали два года колонии за злоупотребление должностными полномочиями, Подгорный проходил как свидетель обвинения.