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Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве - РИА Новости, 20.02.2023
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Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве
Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве - РИА Новости, 20.02.2023
Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве
Суд в Томске приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего заместителя мэра города Павла Подгорного, который обвинялся в мошенничестве в крупном... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:45
2023-02-20T13:45
происшествия
томск
томская область
россия
павел подгорный
иван кляйн
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд в Томске приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего заместителя мэра города Павла Подгорного, который обвинялся в мошенничестве в крупном размере, он также был свидетелем обвинения по коррупционному делу мэра города Ивана Кляйна. "Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно и с испытательным сроком в четыре года, а также штрафа в сумме 1,5 миллиона рублей", - сообщает в понедельник СУСК по Томской области. По данным следствия, с марта по май 2020 года в Томске Подгорный предложил директору коммерческой организации через знакомого передать 1 миллион рублей в качестве взятки должностному лицу за обеспечение победы в конкурсе на заключение договора по выполнению строительных работ на территории особой экономической зоны и их последующей приемке. "В ноябре 2020 года он получил указанные денежные средства в качестве посредника для дальнейшей их передачи в качестве взятки за вышеуказанные действия, но никому их не передал, а распорядился по своему усмотрению", - сообщили в СУСК. Правоохранительные органы задержали Подгорного в июле 2022 года. Изначально уголовное дело в отношении него на основании материалов регионального управления ФСБ было возбуждено по статье "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере". Подгорный до 2014 года занимал должность заместителя мэра Томска по капитальному строительству. До этого он руководил департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и управлением капстроительства компании "Газпром газораспределение". В суде по делу бывшего и мэра Томска Кляйна, которому в итоге дали два года колонии за злоупотребление должностными полномочиями, Подгорный проходил как свидетель обвинения.
https://ria.ru/20230216/kirov-1852462543.html
https://ria.ru/20230203/metro-1849460541.html
https://ria.ru/20230202/moshennichestvo-1849332104.html
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происшествия, томск, томская область, россия, павел подгорный, иван кляйн, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Томск, Томская область, Россия, Павел Подгорный, Иван Кляйн, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
13:45 20.02.2023
 
Бывший заммэра Томска получил четыре года условно по делу о мошенничестве

Суд в Томске дал бывшему заммэра Подгорному четыре года условно по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд в Томске приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего заместителя мэра города Павла Подгорного, который обвинялся в мошенничестве в крупном размере, он также был свидетелем обвинения по коррупционному делу мэра города Ивана Кляйна.
"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно и с испытательным сроком в четыре года, а также штрафа в сумме 1,5 миллиона рублей", - сообщает в понедельник СУСК по Томской области.
Бывший глава города Киров Владимир Быков
16 февраля, 16:40
Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество
По данным следствия, с марта по май 2020 года в Томске Подгорный предложил директору коммерческой организации через знакомого передать 1 миллион рублей в качестве взятки должностному лицу за обеспечение победы в конкурсе на заключение договора по выполнению строительных работ на территории особой экономической зоны и их последующей приемке.
"В ноябре 2020 года он получил указанные денежные средства в качестве посредника для дальнейшей их передачи в качестве взятки за вышеуказанные действия, но никому их не передал, а распорядился по своему усмотрению", - сообщили в СУСК.
Правоохранительные органы задержали Подгорного в июле 2022 года. Изначально уголовное дело в отношении него на основании материалов регионального управления ФСБ было возбуждено по статье "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере".
Юрий Лапшин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 11:31
Источник: против главы правительства Красноярского края возбудили дело
Подгорный до 2014 года занимал должность заместителя мэра Томска по капитальному строительству. До этого он руководил департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и управлением капстроительства компании "Газпром газораспределение".
В суде по делу бывшего и мэра Томска Кляйна, которому в итоге дали два года колонии за злоупотребление должностными полномочиями, Подгорный проходил как свидетель обвинения.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 17:51
Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога
 
ПроисшествияТомскТомская областьРоссияПавел ПодгорныйИван КляйнФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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