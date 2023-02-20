09:57 20.02.2023 (обновлено: 10:17 20.02.2023)
Американский сенатор жестко предостерег Китай от помощи России
Сенатор Линдси Грэм жестко предостерег Китай от помощи России, напомнив о "Титанике"
© AP Photo / Andrew HarnikСенатор-республиканец Линдси Грэм
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм жестко предостерег Китай от "летальной" военной помощи России, напомнив о "Титанике".
"Если вы сейчас запрыгните на поезд (президента РФ Владимира - ред.) Путина, то вы чрезвычайно глупы. Это все равно, что купить билет на "Титаник" после просмотра фильма. Не делайте этого", - заявил сенатор в интервью телеканалу ABC.
По мнению Грэма, это может самым "катастрофическим" образом отразиться на отношениях КНР и США.
"Это изменит все навсегда", - добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что о "летальной" военной помощи России раздумывает Китай, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку.
Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Мюнхене заявил, что Китай никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в отношении российско-китайских отношений.
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