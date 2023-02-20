https://ria.ru/20230220/ssha-1853072909.html

Американский сенатор жестко предостерег Китай от помощи России

Американский сенатор жестко предостерег Китай от помощи России - РИА Новости, 20.02.2023

Американский сенатор жестко предостерег Китай от помощи России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм жестко предостерег Китай от "летальной" военной помощи России, напомнив о "Титанике". РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:57

2023-02-20T09:57

2023-02-20T10:17

в мире

китай

россия

сша

линдси грэм

энтони блинкен

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм жестко предостерег Китай от "летальной" военной помощи России, напомнив о "Титанике". "Если вы сейчас запрыгните на поезд (президента РФ Владимира - ред.) Путина, то вы чрезвычайно глупы. Это все равно, что купить билет на "Титаник" после просмотра фильма. Не делайте этого", - заявил сенатор в интервью телеканалу ABC. По мнению Грэма, это может самым "катастрофическим" образом отразиться на отношениях КНР и США. "Это изменит все навсегда", - добавил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что о "летальной" военной помощи России раздумывает Китай, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Мюнхене заявил, что Китай никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в отношении российско-китайских отношений.

https://ria.ru/20230220/evropa-1853056548.html

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китай

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, сша, линдси грэм, энтони блинкен