https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853276834.html

Моор передал новое оборудование и посылки участникам спецоперации

Моор передал новое оборудование и посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023

Моор передал новое оборудование и посылки участникам спецоперации

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику в воскресенье пообщался с мобилизованными земляками и... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:04

2023-02-20T20:04

2023-02-20T20:04

тюменская область

технологии

тюменская область

ямал

александр моор

луганская народная республика

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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику в воскресенье пообщался с мобилизованными земляками и добровольцами, выполняющими боевые задачи на передовой, и передал им средства связи и другое оборудование, а также посылки от родных. Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что навестил подразделение "Кедр", в котором служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала, и встретился с отрядом снайперов, сформированном летом из числа добровольцев. "Не мог не заехать в наши подразделения, когда был в Краснодоне. Сначала "Кедр". У парней был запрос на цифровую связь. Такое оборудование купить непросто, но мы цифровую связь нашли: базовые, ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет. Бойцы несут службу на передовой, поэтому приняли решение усилить их средствами наблюдения, в том числе тепловизионными приборами", – сообщил Моор. Тюменскому подразделению снайперов Моор тоже передал посылки от родных и новое оборудование, купленное правительством Тюменской области и спонсорами. Ранее губернатор сообщил, что во время поездки он также побывал в ремонтном подразделении, занимающемся восстановлением тяжелой техники, служащие в нем тюменцы в составе бригад вытаскивают машины для ремонта с передовой. Для них тоже было доставлено необходимое дополнительное оборудование и посылки от родных.

https://ria.ru/20230214/sportploschadka-1852027545.html

https://ria.ru/20230210/reyting-1851283583.html

тюменская область

ямал

луганская народная республика

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технологии, тюменская область, ямал, александр моор, луганская народная республика