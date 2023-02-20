Рейтинг@Mail.ru
Моор передал новое оборудование и посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853276834.html
Моор передал новое оборудование и посылки участникам спецоперации
Моор передал новое оборудование и посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023
Моор передал новое оборудование и посылки участникам спецоперации
Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику в воскресенье пообщался с мобилизованными земляками и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:04
2023-02-20T20:04
тюменская область
технологии
тюменская область
ямал
александр моор
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735565663_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_3101c35eda138796e80626270acd4607.jpg
ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику в воскресенье пообщался с мобилизованными земляками и добровольцами, выполняющими боевые задачи на передовой, и передал им средства связи и другое оборудование, а также посылки от родных. Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что навестил подразделение "Кедр", в котором служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала, и встретился с отрядом снайперов, сформированном летом из числа добровольцев. "Не мог не заехать в наши подразделения, когда был в Краснодоне. Сначала "Кедр". У парней был запрос на цифровую связь. Такое оборудование купить непросто, но мы цифровую связь нашли: базовые, ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет. Бойцы несут службу на передовой, поэтому приняли решение усилить их средствами наблюдения, в том числе тепловизионными приборами", – сообщил Моор. Тюменскому подразделению снайперов Моор тоже передал посылки от родных и новое оборудование, купленное правительством Тюменской области и спонсорами. Ранее губернатор сообщил, что во время поездки он также побывал в ремонтном подразделении, занимающемся восстановлением тяжелой техники, служащие в нем тюменцы в составе бригад вытаскивают машины для ремонта с передовой. Для них тоже было доставлено необходимое дополнительное оборудование и посылки от родных.
https://ria.ru/20230214/sportploschadka-1852027545.html
https://ria.ru/20230210/reyting-1851283583.html
тюменская область
ямал
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735565663_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d37ccbbb0761f745da84b66260eb72e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, тюменская область, ямал, александр моор, луганская народная республика
Тюменская область, Технологии, Тюменская область, Ямал, Александр Моор, Луганская Народная Республика
20:04 20.02.2023
 
Моор передал новое оборудование и посылки участникам спецоперации

Губернатор Тюменской области Моор передал новое оборудование и посылки участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику в воскресенье пообщался с мобилизованными земляками и добровольцами, выполняющими боевые задачи на передовой, и передал им средства связи и другое оборудование, а также посылки от родных.
Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что навестил подразделение "Кедр", в котором служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала, и встретился с отрядом снайперов, сформированном летом из числа добровольцев.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 19:29Тюменская область
Тюменский губернатор поручил построить спортплощадку в селе Голышманово
"Не мог не заехать в наши подразделения, когда был в Краснодоне. Сначала "Кедр". У парней был запрос на цифровую связь. Такое оборудование купить непросто, но мы цифровую связь нашли: базовые, ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет. Бойцы несут службу на передовой, поэтому приняли решение усилить их средствами наблюдения, в том числе тепловизионными приборами", – сообщил Моор.
Тюменскому подразделению снайперов Моор тоже передал посылки от родных и новое оборудование, купленное правительством Тюменской области и спонсорами.
Ранее губернатор сообщил, что во время поездки он также побывал в ремонтном подразделении, занимающемся восстановлением тяжелой техники, служащие в нем тюменцы в составе бригад вытаскивают машины для ремонта с передовой. Для них тоже было доставлено необходимое дополнительное оборудование и посылки от родных.
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 18:53Тюменская область
Моор оценил результаты Тюменской области в рейтинге по качеству жизни
 
Тюменская областьТехнологииТюменская областьЯмалАлександр МоорЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала