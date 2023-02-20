https://ria.ru/20230220/sokhnut-1853223327.html

Минюст не отзовет иск о ликвидации "Сохнута" даже при устранении нарушений

Минюст не отзовет иск о ликвидации "Сохнута" даже при устранении нарушений - РИА Новости, 20.02.2023

Минюст не отзовет иск о ликвидации "Сохнута" даже при устранении нарушений

Представитель Минюста РФ заявил, что ведомство не отзовёт свой иск о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" даже после исправления допущенных нарушений,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:34

2023-02-20T17:34

2023-02-20T17:34

россия

израиль

в мире

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представитель Минюста РФ заявил, что ведомство не отзовёт свой иск о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" даже после исправления допущенных нарушений, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. Как отметила защита, "Сохнут" старательно приводил свои дела в порядок, что вызвало симпатию Минюста, однако намерение ликвидировать организацию у ведомства не отпало. "Нас хвалят, что мы вылечили руку, но нам всё равно хотят отрубить голову", - заявил один из адвокатов. Следующее заседание суд назначил на 30 марта, сторонам дали время на подготовку своих позиций для дальнейшего разбирательства. "Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы, ориентированные на израильские ценности. Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля 2022 года. До этого Минюст РФ сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Речь в претензиях Минюста идет, например, о том, что в ЕГРЮЛ не включена информация о сокращенном названии организации на английском языке, также там допущена помарка в указании юридического адреса. Кроме того, вопреки закону о некоммерческих организациях, в уставе "Сохнута" не определен высший орган управления, плюс необходимо зарегистрировать новый устав организации. Минюст также был недоволен отношением агентства к хранению персональных данных россиян, в общей сложности за нарушение закона в этой области оно было оштрафовано на 735 тысяч рублей. Как резюмирует федеральный орган, агентство допустило нарушение Конституции РФ и неоднократные систематические нарушения законов страны, в этой связи оно подлежит ликвидации. По словам представителей "Сохнута", они предпринимают все действия, чтобы отреагировать на каждое замечание, однако Минюст отклонил уже пять попыток организации зарегистрировать новый устав. Бывший израильский премьер Яир Лапид отмечал, что отношения с Россией важны для Израиля, а закрытие офисов "Сохнута" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, в то же время выразив сожаление по поводу неконструктивной, по ее мнению, позиции Израиля в отношении России в последнее время.

https://ria.ru/20220919/sokhnut-1817827082.html

https://ria.ru/20220902/sokhnut-1813906536.html

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852494130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, израиль, в мире, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)