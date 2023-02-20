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В Сочи оценили возможности нового парома, который свяжет курорт с Турцией - РИА Новости, 20.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230220/sochi-1853187218.html
В Сочи оценили возможности нового парома, который свяжет курорт с Турцией
В Сочи оценили возможности нового парома, который свяжет курорт с Турцией - РИА Новости, 20.02.2023
В Сочи оценили возможности нового парома, который свяжет курорт с Турцией
Возобновление пассажирского паромного сообщения между Сочи и Турцией в 2023 году станет стимулом для развития не только туризма, но и малого бизнеса, рассказал... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:59
2023-02-20T17:59
туризм
сочи
турция
новости - туризм
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Возобновление пассажирского паромного сообщения между Сочи и Турцией в 2023 году станет стимулом для развития не только туризма, но и малого бизнеса, рассказал РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров. Запустить маршрут между Сочи и Турцией планируется в 2023 году. По словам Владимирова, для старта курорту сейчас необходим пассажирский паром вместимостью примерно до двухсот человек и сорока автомобилей. "Одна часть парома – это отдых и путешествия. Другая часть – это бизнес. В первом случае человек на своей машине поехал отдыхать. Второй вариант предполагает перевозку автомобилей, в том числе микроавтобусов и автобусов, поэтому совершать маршрут люди смогут целью закупки товаров, что неплохо в рамках параллельного импорта. Это будет развиваться. Линия раскрутится очень быстро", – считает Владимиров. Он рассказал, что Сочи располагает большим современным терминалом, способным вмещать внушительное количество автомобилей, а проверка транспортных средств там занимает минимальный отрезок времени. Владимиров отметил, что сегодня портом фиксируются регулярные запросы на паром из Сочи в Турцию от россиян.
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сочи, турция, новости - туризм
Туризм, Сочи, Турция, Новости - Туризм
17:59 20.02.2023
 
В Сочи оценили возможности нового парома, который свяжет курорт с Турцией

Гендиректор морпорта Сочи рассказал о возможностях парома в Турцию

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкРыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Возобновление пассажирского паромного сообщения между Сочи и Турцией в 2023 году станет стимулом для развития не только туризма, но и малого бизнеса, рассказал РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.
Запустить маршрут между Сочи и Турцией планируется в 2023 году. По словам Владимирова, для старта курорту сейчас необходим пассажирский паром вместимостью примерно до двухсот человек и сорока автомобилей.
"Одна часть парома – это отдых и путешествия. Другая часть – это бизнес. В первом случае человек на своей машине поехал отдыхать. Второй вариант предполагает перевозку автомобилей, в том числе микроавтобусов и автобусов, поэтому совершать маршрут люди смогут целью закупки товаров, что неплохо в рамках параллельного импорта. Это будет развиваться. Линия раскрутится очень быстро", – считает Владимиров.
Он рассказал, что Сочи располагает большим современным терминалом, способным вмещать внушительное количество автомобилей, а проверка транспортных средств там занимает минимальный отрезок времени. Владимиров отметил, что сегодня портом фиксируются регулярные запросы на паром из Сочи в Турцию от россиян.
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