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В Сочи спасли заблудившегося в лесу из-за снегопада туриста
В Сочи спасли заблудившегося в лесу из-за снегопада туриста - РИА Новости, 20.02.2023
В Сочи спасли заблудившегося в лесу из-за снегопада туриста
Спасатели эвакуировали туриста, который заблудился в горах Сочи во время снегопада, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали туриста, который заблудился в горах Сочи во время снегопада, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в понедельник. Двое молодых людей отправились к слиянию рек Сочи и Ажек в минувшую субботу. Один из них начал сплав на пакрафте, а другой должен был вернуться в село Ореховка, следуя по своим следам на снегу. Однако путник быстро заблудился и спустя два часа позвонил в службу спасения. Его товарищ, добравшись до пункта назначения и не обнаружив друга, обратился к местному жителю, чтобы тот помог найти его. Но заблудившемуся к этому времени уже удалось дозвониться до спасателей. "Спасенный парень рассказал, что недавно переехал в Краснодарский край из Якутии. Медицинская помощь ему не потребовалась, но он сильно замерз и насквозь промок", – рассказали в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе ЮРПСО, отправляясь в поход, туристы не учли сложный рельеф и скалистую местность, которая усложняла путь. Кроме того, сильные снегопады в горах усугубили положение путешественников. До понедельника включительно в Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в этот период сильный снег в горах, дожди и ветер до 22 метров в секунду в прибрежной зоне. Не исключен сход лавин с гор на высоких отметках.
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новости - туризм, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм
В Сочи спасли заблудившегося в лесу из-за снегопада туриста
В Сочи спасатели эвакуировали заблудившегося в снежном лесу туриста
СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали туриста, который заблудился в горах Сочи во время снегопада, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в понедельник.
Двое молодых людей отправились к слиянию рек Сочи и Ажек в минувшую субботу. Один из них начал сплав на пакрафте, а другой должен был вернуться в село Ореховка, следуя по своим следам на снегу.
Однако путник быстро заблудился и спустя два часа позвонил в службу спасения. Его товарищ, добравшись до пункта назначения и не обнаружив друга, обратился к местному жителю, чтобы тот помог найти его. Но заблудившемуся к этому времени уже удалось дозвониться до спасателей.
"Спасенный парень рассказал, что недавно переехал в Краснодарский край
из Якутии. Медицинская помощь ему не потребовалась, но он сильно замерз и насквозь промок", – рассказали в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе ЮРПСО, отправляясь в поход, туристы не учли сложный рельеф и скалистую местность, которая усложняла путь. Кроме того, сильные снегопады в горах усугубили положение путешественников.
До понедельника включительно в Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в этот период сильный снег в горах, дожди и ветер до 22 метров в секунду в прибрежной зоне. Не исключен сход лавин с гор на высоких отметках.