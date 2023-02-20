https://ria.ru/20230220/sochi-1853186109.html

В Сочи спасли заблудившегося в лесу из-за снегопада туриста

В Сочи спасли заблудившегося в лесу из-за снегопада туриста - РИА Новости, 20.02.2023

В Сочи спасли заблудившегося в лесу из-за снегопада туриста

Спасатели эвакуировали туриста, который заблудился в горах Сочи во время снегопада, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:07

2023-02-20T16:07

2023-02-20T16:07

туризм

новости - туризм

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786527532_0:386:2952:2047_1920x0_80_0_0_9bf327788329fd557c7671a077110a67.jpg

СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали туриста, который заблудился в горах Сочи во время снегопада, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в понедельник. Двое молодых людей отправились к слиянию рек Сочи и Ажек в минувшую субботу. Один из них начал сплав на пакрафте, а другой должен был вернуться в село Ореховка, следуя по своим следам на снегу. Однако путник быстро заблудился и спустя два часа позвонил в службу спасения. Его товарищ, добравшись до пункта назначения и не обнаружив друга, обратился к местному жителю, чтобы тот помог найти его. Но заблудившемуся к этому времени уже удалось дозвониться до спасателей. "Спасенный парень рассказал, что недавно переехал в Краснодарский край из Якутии. Медицинская помощь ему не потребовалась, но он сильно замерз и насквозь промок", – рассказали в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе ЮРПСО, отправляясь в поход, туристы не учли сложный рельеф и скалистую местность, которая усложняла путь. Кроме того, сильные снегопады в горах усугубили положение путешественников. До понедельника включительно в Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в этот период сильный снег в горах, дожди и ветер до 22 метров в секунду в прибрежной зоне. Не исключен сход лавин с гор на высоких отметках.

https://ria.ru/20230220/preduprezhdenie-1853118146.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туризм