https://ria.ru/20230220/sobaki-1853083014.html
Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ
Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 20.02.2023
Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ
Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, обсудивший РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:35
2023-02-20T10:35
2023-02-20T10:35
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, обсудивший с кинологами проблемы нападения собак на людей. Как сообщила пресс-служба СПЧ, Фадеев провел встречу с представителями профессионального сообщества, чтобы обсудить выработку решений по данной теме и в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. "Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры. Если хозяин не умеет управлять такой собакой, то это не неосторожность, а безответственность. И здесь должна быть другая статья", - приводит пресс-служба слова Фадеева. По его мнению, владельцам таких собак нужно проходить соответствующую подготовку и получать сертификат. В свою очередь, по данным СПЧ, руководство Российской кинологической федерации отметило, что проблему решить не удастся, пока не будет введен тотальный учет собак. В частности, они предложили сделать учет добровольным, а через несколько лет - обязательным. Как сообщили в пресс-службе, эксперты также обратили внимание на то, что медицинского учета таких пострадавших от собак пациентов по стране не ведется, врачи указывают просто "открытую рану". Отмечается, что на встрече звучали мнения о том, что необходимо на федеральном уровне определить критерии агрессивности собак, активно пропагандировать в СМИ и соцсетях ответственное обращение с домашними животными, вплоть до того, чтобы желающий завести собаку знал, что питомник нужно проверить на принадлежность к кинологической ассоциации. "В ближайшее время Совет вместе с профессиональным сообществом будет готовить рекомендации, которые затем направит в правительство РФ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230219/sobaki-1852922084.html
https://ria.ru/20230218/sobaka-1852820786.html
https://ria.ru/20230209/kinologi-1850715112.html
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общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ
Глава СПЧ Фадеев: каждая потенциально опасная собака должна быть поставлена на учет
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил
глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, обсудивший с кинологами проблемы нападения собак на людей.
Как сообщила пресс-служба СПЧ, Фадеев провел встречу с представителями профессионального сообщества, чтобы обсудить выработку решений по данной теме и в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне.
"Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры. Если хозяин не умеет управлять такой собакой, то это не неосторожность, а безответственность. И здесь должна быть другая статья", - приводит пресс-служба слова Фадеева.
По его мнению, владельцам таких собак нужно проходить соответствующую подготовку и получать сертификат.
В свою очередь, по данным СПЧ, руководство Российской кинологической федерации отметило, что проблему решить не удастся, пока не будет введен тотальный учет собак. В частности, они предложили сделать учет добровольным, а через несколько лет - обязательным.
Как сообщили в пресс-службе, эксперты также обратили внимание на то, что медицинского учета таких пострадавших от собак пациентов по стране не ведется, врачи указывают просто "открытую рану".
Отмечается, что на встрече звучали мнения о том, что необходимо на федеральном уровне определить критерии агрессивности собак, активно пропагандировать в СМИ и соцсетях ответственное обращение с домашними животными, вплоть до того, чтобы желающий завести собаку знал, что питомник нужно проверить на принадлежность к кинологической ассоциации.
"В ближайшее время Совет вместе с профессиональным сообществом будет готовить рекомендации, которые затем направит в правительство РФ", - добавили в пресс-службе.