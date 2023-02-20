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Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 20.02.2023
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Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ
Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 20.02.2023
Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ
Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, обсудивший РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:35
2023-02-20T10:35
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, обсудивший с кинологами проблемы нападения собак на людей. Как сообщила пресс-служба СПЧ, Фадеев провел встречу с представителями профессионального сообщества, чтобы обсудить выработку решений по данной теме и в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. "Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры. Если хозяин не умеет управлять такой собакой, то это не неосторожность, а безответственность. И здесь должна быть другая статья", - приводит пресс-служба слова Фадеева. По его мнению, владельцам таких собак нужно проходить соответствующую подготовку и получать сертификат. В свою очередь, по данным СПЧ, руководство Российской кинологической федерации отметило, что проблему решить не удастся, пока не будет введен тотальный учет собак. В частности, они предложили сделать учет добровольным, а через несколько лет - обязательным. Как сообщили в пресс-службе, эксперты также обратили внимание на то, что медицинского учета таких пострадавших от собак пациентов по стране не ведется, врачи указывают просто "открытую рану". Отмечается, что на встрече звучали мнения о том, что необходимо на федеральном уровне определить критерии агрессивности собак, активно пропагандировать в СМИ и соцсетях ответственное обращение с домашними животными, вплоть до того, чтобы желающий завести собаку знал, что питомник нужно проверить на принадлежность к кинологической ассоциации. "В ближайшее время Совет вместе с профессиональным сообществом будет готовить рекомендации, которые затем направит в правительство РФ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230219/sobaki-1852922084.html
https://ria.ru/20230218/sobaka-1852820786.html
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общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
10:35 20.02.2023
 
Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ

Глава СПЧ Фадеев: каждая потенциально опасная собака должна быть поставлена на учет

© Flickr / chefjancrisЛюбая бездомная собака может стать переносчиком бешенства.
Любая бездомная собака может стать переносчиком бешенства. - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Flickr / chefjancris
Любая бездомная собака может стать переносчиком бешенства.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, обсудивший с кинологами проблемы нападения собак на людей.
Как сообщила пресс-служба СПЧ, Фадеев провел встречу с представителями профессионального сообщества, чтобы обсудить выработку решений по данной теме и в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне.
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"Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры. Если хозяин не умеет управлять такой собакой, то это не неосторожность, а безответственность. И здесь должна быть другая статья", - приводит пресс-служба слова Фадеева.
По его мнению, владельцам таких собак нужно проходить соответствующую подготовку и получать сертификат.
В свою очередь, по данным СПЧ, руководство Российской кинологической федерации отметило, что проблему решить не удастся, пока не будет введен тотальный учет собак. В частности, они предложили сделать учет добровольным, а через несколько лет - обязательным.
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Как сообщили в пресс-службе, эксперты также обратили внимание на то, что медицинского учета таких пострадавших от собак пациентов по стране не ведется, врачи указывают просто "открытую рану".
Отмечается, что на встрече звучали мнения о том, что необходимо на федеральном уровне определить критерии агрессивности собак, активно пропагандировать в СМИ и соцсетях ответственное обращение с домашними животными, вплоть до того, чтобы желающий завести собаку знал, что питомник нужно проверить на принадлежность к кинологической ассоциации.
"В ближайшее время Совет вместе с профессиональным сообществом будет готовить рекомендации, которые затем направит в правительство РФ", - добавили в пресс-службе.
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