https://ria.ru/20230220/sobaki-1853083014.html

Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ

Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 20.02.2023

Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ

Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, обсудивший РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:35

2023-02-20T10:35

2023-02-20T10:35

общество

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, обсудивший с кинологами проблемы нападения собак на людей. Как сообщила пресс-служба СПЧ, Фадеев провел встречу с представителями профессионального сообщества, чтобы обсудить выработку решений по данной теме и в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. "Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры. Если хозяин не умеет управлять такой собакой, то это не неосторожность, а безответственность. И здесь должна быть другая статья", - приводит пресс-служба слова Фадеева. По его мнению, владельцам таких собак нужно проходить соответствующую подготовку и получать сертификат. В свою очередь, по данным СПЧ, руководство Российской кинологической федерации отметило, что проблему решить не удастся, пока не будет введен тотальный учет собак. В частности, они предложили сделать учет добровольным, а через несколько лет - обязательным. Как сообщили в пресс-службе, эксперты также обратили внимание на то, что медицинского учета таких пострадавших от собак пациентов по стране не ведется, врачи указывают просто "открытую рану". Отмечается, что на встрече звучали мнения о том, что необходимо на федеральном уровне определить критерии агрессивности собак, активно пропагандировать в СМИ и соцсетях ответственное обращение с домашними животными, вплоть до того, чтобы желающий завести собаку знал, что питомник нужно проверить на принадлежность к кинологической ассоциации. "В ближайшее время Совет вместе с профессиональным сообществом будет готовить рекомендации, которые затем направит в правительство РФ", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230219/sobaki-1852922084.html

https://ria.ru/20230218/sobaka-1852820786.html

https://ria.ru/20230209/kinologi-1850715112.html

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общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)