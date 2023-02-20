https://ria.ru/20230220/snigirevka-1853045182.html

Украинские военные пытали и убили жителя Снигиревки, заявил глава района

Украинские военные пытали и убили жителя Снигиревки, заявил глава района - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские военные пытали и убили жителя Снигиревки, заявил глава района

Украинские военные на подконтрольной им территории Херсонской области в Снигиревке пытали и убили местного жителя в гараже его собственного дома, рассказал РИА... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T04:35

2023-02-20T04:35

2023-02-20T04:40

херсонская область

россия

николаевская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 фев - РИА Новости. Украинские военные на подконтрольной им территории Херсонской области в Снигиревке пытали и убили местного жителя в гараже его собственного дома, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов. Ранее он сообщал, что киевский режим готовит провокацию в Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских военных, и на эту тему уже появилось интервью украинского прокурора Николаевской области, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан. "Если Николаевской областной прокуратуре всё-таки хочется заняться своими непосредственными обязанностями, они легко могли бы выяснить обстоятельства гибели Сергея Петровича Рудюка 1976 года рождения, проживавшего в Снигиревке по улице Мичурина, 39. В период с 10 по 12 ноября (2022 года) этот человек был запытан и убит в гараже собственного дома представителями украинских вооружённых формирований. По этому делу так же будет открыто уголовное дело российскими правоохранительными органами", - сказал Барбашов. Глава района заявил, что убийство - это преступление без срока давности. "Все, кто причастен к пыткам и убийствам мирных граждан на территории Российской Федерации, будут найдены и будут наказаны", - заключил он. Ранее, рассказывая о ситуации в районе, Барбашов сообщал РИА Новости о возбуждении украинскими властями уголовных дел против тех, кто занимался раздачей российской гуманитарной помощи жителям, а также выплатами социальных пособий, включая пенсии, когда город был под контролем России. Он также заявлял, что киевский режим проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками. После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.

https://ria.ru/20230219/dneprorudnoe-1853009135.html

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херсонская область , россия, николаевская область