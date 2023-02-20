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Украинские военные пытали и убили жителя Снигиревки, заявил глава района - РИА Новости, 20.02.2023
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Украинские военные пытали и убили жителя Снигиревки, заявил глава района
Украинские военные пытали и убили жителя Снигиревки, заявил глава района - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские военные пытали и убили жителя Снигиревки, заявил глава района
Украинские военные на подконтрольной им территории Херсонской области в Снигиревке пытали и убили местного жителя в гараже его собственного дома, рассказал РИА... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T04:35
2023-02-20T04:40
херсонская область
россия
николаевская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 фев - РИА Новости. Украинские военные на подконтрольной им территории Херсонской области в Снигиревке пытали и убили местного жителя в гараже его собственного дома, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов. Ранее он сообщал, что киевский режим готовит провокацию в Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских военных, и на эту тему уже появилось интервью украинского прокурора Николаевской области, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан. "Если Николаевской областной прокуратуре всё-таки хочется заняться своими непосредственными обязанностями, они легко могли бы выяснить обстоятельства гибели Сергея Петровича Рудюка 1976 года рождения, проживавшего в Снигиревке по улице Мичурина, 39. В период с 10 по 12 ноября (2022 года) этот человек был запытан и убит в гараже собственного дома представителями украинских вооружённых формирований. По этому делу так же будет открыто уголовное дело российскими правоохранительными органами", - сказал Барбашов. Глава района заявил, что убийство - это преступление без срока давности. "Все, кто причастен к пыткам и убийствам мирных граждан на территории Российской Федерации, будут найдены и будут наказаны", - заключил он. Ранее, рассказывая о ситуации в районе, Барбашов сообщал РИА Новости о возбуждении украинскими властями уголовных дел против тех, кто занимался раздачей российской гуманитарной помощи жителям, а также выплатами социальных пособий, включая пенсии, когда город был под контролем России. Он также заявлял, что киевский режим проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками. После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
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херсонская область , россия, николаевская область
Херсонская область , Россия, Николаевская область
04:35 20.02.2023 (обновлено: 04:40 20.02.2023)
 
Украинские военные пытали и убили жителя Снигиревки, заявил глава района

Глава района Барбашов: украинские военные в Снигиревке пытали и убили местного жителя

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 фев - РИА Новости. Украинские военные на подконтрольной им территории Херсонской области в Снигиревке пытали и убили местного жителя в гараже его собственного дома, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов.
Ранее он сообщал, что киевский режим готовит провокацию в Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских военных, и на эту тему уже появилось интервью украинского прокурора Николаевской области, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан.
"Если Николаевской областной прокуратуре всё-таки хочется заняться своими непосредственными обязанностями, они легко могли бы выяснить обстоятельства гибели Сергея Петровича Рудюка 1976 года рождения, проживавшего в Снигиревке по улице Мичурина, 39. В период с 10 по 12 ноября (2022 года) этот человек был запытан и убит в гараже собственного дома представителями украинских вооружённых формирований. По этому делу так же будет открыто уголовное дело российскими правоохранительными органами", - сказал Барбашов.
Глава района заявил, что убийство - это преступление без срока давности. "Все, кто причастен к пыткам и убийствам мирных граждан на территории Российской Федерации, будут найдены и будут наказаны", - заключил он.
Ранее, рассказывая о ситуации в районе, Барбашов сообщал РИА Новости о возбуждении украинскими властями уголовных дел против тех, кто занимался раздачей российской гуманитарной помощи жителям, а также выплатами социальных пособий, включая пенсии, когда город был под контролем России.
Он также заявлял, что киевский режим проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками.
После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
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