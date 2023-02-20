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Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы - РИА Новости, 20.02.2023
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Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы - РИА Новости, 20.02.2023
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы
Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимум с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:04
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москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимум с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимальное значение с начала зимы", - сказал Синенков.
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москва, александр синенков, погода
Москва, Александр Синенков, Погода
10:04 20.02.2023
 
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

Высота снежного покрова в Москве достигла 38 сантиметров, максимума с начала зимы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком катаются на лыжах в парке "Сокольники"
Женщина с ребенком катаются на лыжах в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина с ребенком катаются на лыжах в парке "Сокольники". Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимум с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимальное значение с начала зимы", - сказал Синенков.
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