https://ria.ru/20230220/sneg-1853073793.html
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы - РИА Новости, 20.02.2023
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы
Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимум с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:04
2023-02-20T10:04
2023-02-20T10:04
москва
александр синенков
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839681530_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_bad953b95bd3344a04cca9bb3ebb4cad.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимум с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимальное значение с начала зимы", - сказал Синенков.
https://ria.ru/20230218/morozy-1852852162.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839681530_842:135:3062:1800_1920x0_80_0_0_3ee433fc1602c3752e9bc15e5daf1968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр синенков, погода
Москва, Александр Синенков, Погода
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы
Высота снежного покрова в Москве достигла 38 сантиметров, максимума с начала зимы