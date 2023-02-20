Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников и один снаряд HIMARS
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской народной республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сводке.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 386 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.