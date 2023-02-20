https://ria.ru/20230220/snaryad-1853183139.html

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.02.2023

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:30

2023-02-20T15:30

2023-02-20T15:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской народной республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сводке. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 386 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия