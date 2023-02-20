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Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/snaryad-1853183139.html
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.02.2023
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:30
2023-02-20T15:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской народной республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сводке. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 386 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
15:30 20.02.2023
 
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников и один снаряд HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской народной республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сводке.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 386 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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