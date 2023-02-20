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Amnesty International заявила о нападках на СМИ, критикующие Украину - РИА Новости, 20.02.2023
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Amnesty International заявила о нападках на СМИ, критикующие Украину
Amnesty International заявила о нападках на СМИ, критикующие Украину - РИА Новости, 20.02.2023
Amnesty International заявила о нападках на СМИ, критикующие Украину
Малейшая критика Украины вызывает очень резкие нападки, СМИ подвергаются самоцензуре, даже если они многое видят на месте, заявила на брифинге с... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:48
2023-02-20T19:48
в мире
украина
владимир зеленский
amnesty international
оон
human rights watch
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ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Малейшая критика Украины вызывает очень резкие нападки, СМИ подвергаются самоцензуре, даже если они многое видят на месте, заявила на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар. "Human Rights Watch, Amnesty International, Управление верховного комиссара по правам человека могут гордиться тем фактом, что в чрезвычайно сложных условиях, когда малейшая критика Украины приводит к чрезвычайно жестоким нападкам, они все же продолжают пытаться оставаться беспристрастными", - сказала она. Калламар добавила, что в этом контексте в настоящее время преобладает самоцензура СМИ, хотя их журналисты на местах многое видят. "Мы продолжим обращать внимание на нарушения с обеих сторон. Нарушений со стороны российских военных властей больше, чем с украинской стороны", - заключила генеральный секретарь Amnesty. Правозащитная организация 4 августа прошлого года опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права. В документе отмечалось, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский осудил доклад, а генсек Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада. Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через свой фонд "Открытое общество".
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853147940.html
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в мире, украина, владимир зеленский, amnesty international, оон, human rights watch
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Amnesty International, ООН, Human Rights Watch
19:48 20.02.2023
 
Amnesty International заявила о нападках на СМИ, критикующие Украину

Amnesty International: СМИ, критикующие Украину, подвергаются самоцензуре и нападкам

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СК России и журналисты
Следователь СК России и журналисты - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СК России и журналисты. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Малейшая критика Украины вызывает очень резкие нападки, СМИ подвергаются самоцензуре, даже если они многое видят на месте, заявила на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар.
"Human Rights Watch, Amnesty International, Управление верховного комиссара по правам человека могут гордиться тем фактом, что в чрезвычайно сложных условиях, когда малейшая критика Украины приводит к чрезвычайно жестоким нападкам, они все же продолжают пытаться оставаться беспристрастными", - сказала она.
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Киевские власти запретили некоторым журналистам работать на Украине
Калламар добавила, что в этом контексте в настоящее время преобладает самоцензура СМИ, хотя их журналисты на местах многое видят.
"Мы продолжим обращать внимание на нарушения с обеих сторон. Нарушений со стороны российских военных властей больше, чем с украинской стороны", - заключила генеральный секретарь Amnesty.
Правозащитная организация 4 августа прошлого года опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права. В документе отмечалось, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский осудил доклад, а генсек Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада.
Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через свой фонд "Открытое общество".
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Британского журналиста затравили за шутку об "усталости от Украины"
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийAmnesty InternationalООНHuman Rights Watch
 
 
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