Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/sklad-1853081786.html
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 20.02.2023
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, где находились ракеты к РСЗО "Ольха",... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:31
2023-02-20T10:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028005_0:202:2779:1765_1920x0_80_0_0_86ec3f9fc1709a74ec2d074c8202e59c.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, где находились ракеты к РСЗО "Ольха", уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Сегодня ночью в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ. Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Ольха", к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы к 122-миллиметровым гаубицам Д-30, мины для минометов. Потери противника: 10 единиц автомобильной техники выведены из строя, 15 погибших военных ВСУ, 10 - ранены", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028005_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_dda692182a08e1ae736ba2b507f2b4fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсон
10:31 20.02.2023
 
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

Артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСАУ "Акация" ВС РФ в зоне проведения СВО
САУ Акация ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
САУ "Акация" ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, где находились ракеты к РСЗО "Ольха", уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Сегодня ночью в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ. Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Ольха", к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы к 122-миллиметровым гаубицам Д-30, мины для минометов. Потери противника: 10 единиц автомобильной техники выведены из строя, 15 погибших военных ВСУ, 10 - ранены", - сказал собеседник агентства.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 08:00
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала