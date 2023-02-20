https://ria.ru/20230220/sklad-1853081786.html

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 20.02.2023

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, где находились ракеты к РСЗО "Ольха",... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:31

2023-02-20T10:31

2023-02-20T10:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, где находились ракеты к РСЗО "Ольха", уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Сегодня ночью в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ. Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Ольха", к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы к 122-миллиметровым гаубицам Д-30, мины для минометов. Потери противника: 10 единиц автомобильной техники выведены из строя, 15 погибших военных ВСУ, 10 - ранены", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсон