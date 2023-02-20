https://ria.ru/20230220/sklad-1853081786.html
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 20.02.2023
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, где находились ракеты к РСЗО "Ольха",... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:31
2023-02-20T10:31
2023-02-20T10:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, где находились ракеты к РСЗО "Ольха", уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Сегодня ночью в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ. Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Ольха", к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы к 122-миллиметровым гаубицам Д-30, мины для минометов. Потери противника: 10 единиц автомобильной техники выведены из строя, 15 погибших военных ВСУ, 10 - ранены", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсон
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсоне
Артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов с ракетами к РСЗО "Ольха" в Херсоне