https://ria.ru/20230220/shtraf-1853261896.html

Белоруссия оштрафовала бизнесмена, не продавшего запчасти военным из России

Белоруссия оштрафовала бизнесмена, не продавшего запчасти военным из России - РИА Новости, 20.02.2023

Белоруссия оштрафовала бизнесмена, не продавшего запчасти военным из России

Суд в Белоруссии оштрафовал местного индивидуального предпринимателя за отказ продать автозапчасти российским военнослужащим, сообщается на сайте генпрокуратуры РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:23

2023-02-20T19:23

2023-02-20T19:33

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вооруженные силы рф

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Суд в Белоруссии оштрафовал местного индивидуального предпринимателя за отказ продать автозапчасти российским военнослужащим, сообщается на сайте генпрокуратуры республики. Отмечается, что 65-летнему мужчине было инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. "Согласно материалам дела,... индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю автозапчастями, 20 октября 2022 года на торговом объекте отказал в приобретении деталей для транспортного средства военнослужащим из числа граждан Российской Федерации", - поясняется в сообщении. Там говорится, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, россия, вооруженные силы рф