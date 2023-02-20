19:23 20.02.2023 (обновлено: 19:33 20.02.2023)
Белоруссия оштрафовала бизнесмена, не продавшего запчасти военным из России
Суд в Белоруссии оштрафовал бизнесмена за отказ продать автозапчасти российским военным
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Суд в Белоруссии оштрафовал местного индивидуального предпринимателя за отказ продать автозапчасти российским военнослужащим, сообщается на сайте генпрокуратуры республики.
"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Барановичского района и города Барановичи постановил обвинительный приговор... назначено наказание в виде штрафа в размере 11,1 тысячи белорусских рублей (почти 4 тысячи долларов п ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 65-летнему мужчине было инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку.
"Согласно материалам дела,... индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю автозапчастями, 20 октября 2022 года на торговом объекте отказал в приобретении деталей для транспортного средства военнослужащим из числа граждан Российской Федерации", - поясняется в сообщении.
Там говорится, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.