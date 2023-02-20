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Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/seversk-1853116795.html
Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск
Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск - РИА Новости, 20.02.2023
Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск
Российские военные заняли стратегическую высоту в в ЛНР, взяв под контроль железную дорогу на Северск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:00
2023-02-20T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
северск
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 20 фев — РИА Новости. Российские военные заняли стратегическую высоту в в ЛНР, взяв под контроль железную дорогу на Северск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Ожесточенные бои за стратегическую возвышенность шли "достаточно долго", уточнил Кадыров. В результате под контроль российских подразделений перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск. Как сообщал 7 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин, союзные силы успешно наступают в окрестностях Северска. Он указал, что освобождение этого города стратегически важно для дальнейшего взятия Красного Лимана.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, северск, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Северск, Чеченская республика (Чечня), Россия, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:00 20.02.2023 (обновлено: 12:22 20.02.2023)
 
Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

Кадыров сообщил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 фев — РИА Новости. Российские военные заняли стратегическую высоту в в ЛНР, взяв под контроль железную дорогу на Северск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Спецназ "Ахмат" совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса НМ ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки", — написал он.

Ожесточенные бои за стратегическую возвышенность шли "достаточно долго", уточнил Кадыров. В результате под контроль российских подразделений перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск.
Как сообщал 7 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин, союзные силы успешно наступают в окрестностях Северска. Он указал, что освобождение этого города стратегически важно для дальнейшего взятия Красного Лимана.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСеверскЧеченская республика (Чечня)РоссияРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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