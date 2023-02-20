https://ria.ru/20230220/seversk-1853116795.html

Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск - РИА Новости, 20.02.2023

Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

Российские военные заняли стратегическую высоту в в ЛНР, взяв под контроль железную дорогу на Северск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:00

2023-02-20T12:00

2023-02-20T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

северск

чеченская республика (чечня)

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 20 фев — РИА Новости. Российские военные заняли стратегическую высоту в в ЛНР, взяв под контроль железную дорогу на Северск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Ожесточенные бои за стратегическую возвышенность шли "достаточно долго", уточнил Кадыров. В результате под контроль российских подразделений перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск. Как сообщал 7 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин, союзные силы успешно наступают в окрестностях Северска. Он указал, что освобождение этого города стратегически важно для дальнейшего взятия Красного Лимана.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, северск, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр