https://ria.ru/20230220/seversk-1853116795.html
Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск
Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск - РИА Новости, 20.02.2023
Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск
Российские военные заняли стратегическую высоту в в ЛНР, взяв под контроль железную дорогу на Северск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:00
2023-02-20T12:00
2023-02-20T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
северск
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853119357_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2ee83857bcae2f859fb913b4cea90c30.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 фев — РИА Новости. Российские военные заняли стратегическую высоту в в ЛНР, взяв под контроль железную дорогу на Северск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Ожесточенные бои за стратегическую возвышенность шли "достаточно долго", уточнил Кадыров. В результате под контроль российских подразделений перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск. Как сообщал 7 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин, союзные силы успешно наступают в окрестностях Северска. Он указал, что освобождение этого города стратегически важно для дальнейшего взятия Красного Лимана.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
северск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853119357_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_70c1e554bbe420e036405a40bc6b2db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, северск, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Северск, Чеченская республика (Чечня), Россия, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:00 20.02.2023 (обновлено: 12:22 20.02.2023)
Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск
Кадыров сообщил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск в ДНР