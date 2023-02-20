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Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 20.02.2023
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Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций
Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 20.02.2023
Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:24
2023-02-20T20:25
евросоюз
россия
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля."Сегодня мы обсудили 10-й пакет санкций против России. Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля", - сказал он.
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евросоюз, россия, жозеп боррель, санкции в отношении россии
Евросоюз, Россия, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России
20:24 20.02.2023 (обновлено: 20:25 20.02.2023)
 
Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций

Глава дипломатии ЕС Боррель: новый пакет антироссийских санкций согласуют до 24 февраля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЖозеп Боррел
Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жозеп Боррел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля.
"Сегодня мы обсудили 10-й пакет санкций против России. Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля", - сказал он.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:04
ЕС уже принял все основные санкции против России, заявил глава Евросовета
 
ЕвросоюзРоссияЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
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