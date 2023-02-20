https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853280412.html
Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций
Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 20.02.2023
Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:24
2023-02-20T20:24
2023-02-20T20:25
евросоюз
россия
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля."Сегодня мы обсудили 10-й пакет санкций против России. Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля", - сказал он.
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853155819.html
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евросоюз, россия, жозеп боррель, санкции в отношении россии
Евросоюз, Россия, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России
20:24 20.02.2023 (обновлено: 20:25 20.02.2023)
Боррель рассказал, когда примут новый пакет антироссийских санкций
Глава дипломатии ЕС Боррель: новый пакет антироссийских санкций согласуют до 24 февраля