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СМИ: ЕС примеряется к полномочиям по борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ: ЕС примеряется к полномочиям по борьбе с обходом санкций против России
СМИ: ЕС примеряется к полномочиям по борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: ЕС примеряется к полномочиям по борьбе с обходом санкций против России
Несколько государств-членов Европейского Союза побуждают блок расширить свои возможности по противодействию тем, кто помогает России обходить санкции, в том... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:05
2023-02-20T20:05
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Несколько государств-членов Европейского Союза побуждают блок расширить свои возможности по противодействию тем, кто помогает России обходить санкции, в том числе посредством торговых мер, сообщает агентство Блумберг. "Новые полномочия могут включать предупреждения людям и компаниям в ЕС и вне его, которые помогают России обойти санкции, и предоставление блоку возможности действовать там, где это связано с продукцией, используемой против Украины в бою", - говорится в сообщении со ссылкой на проект предложения, оказавшийся в распоряжении агентства. Предложения, которые поддерживают порядка десяти государств-членов, в числе которых Франция и Германия, включают увеличение количества оснований, по которым в третьих странах могут быть введены санкции, "чтобы облегчить составление списка компаний, связанных с компонентами и товарами, которые Россия использует на Украине"; обеспечение единообразия применения санкций для всех государств-членов и усиление координации и механизмов отчётности с целью устранить все возможности обхода санкций. Кроме того, страны предлагают расширить возможности ЕС по проведению анализа и улучшению обмена информацией между государствами-членами и институтами ЕС. Решения будут приниматься ЕС сообразно каждому отдельному случаю и могут включать в себя меры от официальных предупреждений до публикации подозрений, если это позволяют доказательства. Ожидается, что государства-члены обсудят предложения на этой неделе. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853017667.html
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853119463.html
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россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
20:05 20.02.2023
 
СМИ: ЕС примеряется к полномочиям по борьбе с обходом санкций против России

Bloomberg: в ЕС примеряются к новым полномочиям по борьбе с обходом антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Несколько государств-членов Европейского Союза побуждают блок расширить свои возможности по противодействию тем, кто помогает России обходить санкции, в том числе посредством торговых мер, сообщает агентство Блумберг.
"Новые полномочия могут включать предупреждения людям и компаниям в ЕС и вне его, которые помогают России обойти санкции, и предоставление блоку возможности действовать там, где это связано с продукцией, используемой против Украины в бою", - говорится в сообщении со ссылкой на проект предложения, оказавшийся в распоряжении агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 20:18
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян
Предложения, которые поддерживают порядка десяти государств-членов, в числе которых Франция и Германия, включают увеличение количества оснований, по которым в третьих странах могут быть введены санкции, "чтобы облегчить составление списка компаний, связанных с компонентами и товарами, которые Россия использует на Украине"; обеспечение единообразия применения санкций для всех государств-членов и усиление координации и механизмов отчётности с целью устранить все возможности обхода санкций. Кроме того, страны предлагают расширить возможности ЕС по проведению анализа и улучшению обмена информацией между государствами-членами и институтами ЕС.
Решения будут приниматься ЕС сообразно каждому отдельному случаю и могут включать в себя меры от официальных предупреждений до публикации подозрений, если это позволяют доказательства. Ожидается, что государства-члены обсудят предложения на этой неделе.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 12:08
Боррель рассказал о работе над новым пакетом санкций против России
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:15
Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ
 
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