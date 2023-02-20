19:39 20.02.2023 (обновлено: 19:47 20.02.2023)
Британия ввела санкции против восьми иранцев
Британия ввела санкции против восьми иранцев — судей, членов КСИР и губернатора
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц из Ирана, в том числе судей, членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), губернатора, следует из опубликованного британским правительством документа.
Под новые британские санкции попали председательствующие судьи исламского революционного суда в городах Карадж, Мешхед, Исфахан, командир одной из баз КСИР, расположенной на северо-западе Ирана, бригадный генерал Мохаммад Таги Осанлу, а также заместители командиров КСИР в ряде иранских провинций. Санкции были введены также в отношении губернатора провинции Систан и Белуджистан Мохаммада Карами.
В Лондоне заявляют, что санкции были введены на фоне обвинений в нарушении прав человека из-за ситуации с протестами в Иране.
В понедельник о введении санкций против Ирана объявили также в ЕС. Евросоюз в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране.
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.