https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853268494.html

Британия ввела санкции против восьми иранцев

Британия ввела санкции против восьми иранцев - РИА Новости, 20.02.2023

Британия ввела санкции против восьми иранцев

Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц из Ирана, в том числе судей, членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:39

2023-02-20T19:39

2023-02-20T19:47

в мире

иран

великобритания

мешхед

евросоюз

санкции

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц из Ирана, в том числе судей, членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), губернатора, следует из опубликованного британским правительством документа. Под новые британские санкции попали председательствующие судьи исламского революционного суда в городах Карадж, Мешхед, Исфахан, командир одной из баз КСИР, расположенной на северо-западе Ирана, бригадный генерал Мохаммад Таги Осанлу, а также заместители командиров КСИР в ряде иранских провинций. Санкции были введены также в отношении губернатора провинции Систан и Белуджистан Мохаммада Карами. В Лондоне заявляют, что санкции были введены на фоне обвинений в нарушении прав человека из-за ситуации с протестами в Иране. В понедельник о введении санкций против Ирана объявили также в ЕС. Евросоюз в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране. В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853184162.html

https://ria.ru/20230120/iran-1846237666.html

иран

великобритания

мешхед

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, великобритания, мешхед, евросоюз, санкции