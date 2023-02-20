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Британия ввела санкции против восьми иранцев - РИА Новости, 20.02.2023
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Британия ввела санкции против восьми иранцев
Британия ввела санкции против восьми иранцев - РИА Новости, 20.02.2023
Британия ввела санкции против восьми иранцев
Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц из Ирана, в том числе судей, членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:39
2023-02-20T19:47
в мире
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великобритания
мешхед
евросоюз
санкции
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц из Ирана, в том числе судей, членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), губернатора, следует из опубликованного британским правительством документа. Под новые британские санкции попали председательствующие судьи исламского революционного суда в городах Карадж, Мешхед, Исфахан, командир одной из баз КСИР, расположенной на северо-западе Ирана, бригадный генерал Мохаммад Таги Осанлу, а также заместители командиров КСИР в ряде иранских провинций. Санкции были введены также в отношении губернатора провинции Систан и Белуджистан Мохаммада Карами. В Лондоне заявляют, что санкции были введены на фоне обвинений в нарушении прав человека из-за ситуации с протестами в Иране. В понедельник о введении санкций против Ирана объявили также в ЕС. Евросоюз в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране. В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853184162.html
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в мире, иран, великобритания, мешхед, евросоюз, санкции
В мире, Иран, Великобритания, Мешхед, Евросоюз, Санкции
19:39 20.02.2023 (обновлено: 19:47 20.02.2023)
 
Британия ввела санкции против восьми иранцев

Британия ввела санкции против восьми иранцев — судей, членов КСИР и губернатора

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц из Ирана, в том числе судей, членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), губернатора, следует из опубликованного британским правительством документа.
Под новые британские санкции попали председательствующие судьи исламского революционного суда в городах Карадж, Мешхед, Исфахан, командир одной из баз КСИР, расположенной на северо-западе Ирана, бригадный генерал Мохаммад Таги Осанлу, а также заместители командиров КСИР в ряде иранских провинций. Санкции были введены также в отношении губернатора провинции Систан и Белуджистан Мохаммада Карами.
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 15:34
Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана
В Лондоне заявляют, что санкции были введены на фоне обвинений в нарушении прав человека из-за ситуации с протестами в Иране.
В понедельник о введении санкций против Ирана объявили также в ЕС. Евросоюз в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране.
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 13:22
Иран может признать европейские армии террористическими организациями
 
В миреИранВеликобританияМешхедЕвросоюзСанкции
 
 
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