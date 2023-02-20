https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853198779.html

СМИ: в новый список санкций ЕС против России могут войти не менее 28 юрлиц

СМИ: в новый список санкций ЕС против России могут войти не менее 28 юрлиц - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: в новый список санкций ЕС против России могут войти не менее 28 юрлиц

В новый список санкций ЕС против РФ могут войти не менее 28 юридических лиц, пишет интернет-портал Euobserver со ссылкой на черновик подготовленного списка... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:35

2023-02-20T16:35

2023-02-20T17:02

россия

евросоюз

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санкции

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В новый список санкций ЕС против РФ могут войти не менее 28 юридических лиц, пишет интернет-портал Euobserver со ссылкой на черновик подготовленного списка санкций от 14 февраля.Среди этих юрлиц - Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф Банк", а также две страховые компании - "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания. Кроме того, ЕС может вести санкции против Общероссийского народного фронта и нескольких производителей вооружения, сообщает интернет-портал.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853166212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире, банки, европа, санкции