16:35 20.02.2023 (обновлено: 17:02 20.02.2023)
СМИ: в новый список санкций ЕС против России могут войти не менее 28 юрлиц
Euobserver: в новый список санкций Евросоюза против России могут войти не менее 28 юрлиц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В новый список санкций ЕС против РФ могут войти не менее 28 юридических лиц, пишет интернет-портал Euobserver со ссылкой на черновик подготовленного списка санкций от 14 февраля.
"Новый черный список добавляет еще 28 юрлиц, которые столкнутся с заморозкой активов в ЕС и запретом работы", - говорится в сообщении портала.
Среди этих юрлиц - Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф Банк", а также две страховые компании - "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания. Кроме того, ЕС может вести санкции против Общероссийского народного фронта и нескольких производителей вооружения, сообщает интернет-портал.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.