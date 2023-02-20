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Румыния поддержит десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.02.2023
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Румыния поддержит десятый пакет санкций против России
Румыния поддержит десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.02.2023
Румыния поддержит десятый пакет санкций против России
Румыния выразит решительную поддержку десятому пакету санкции против России, заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску до начала встречи министров РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:27
2023-02-20T16:27
россия
румыния
брюссель
богдан ауреску
евросоюз
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Румыния выразит решительную поддержку десятому пакету санкции против России, заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску до начала встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "Я выражу сегодня полную поддержку скорейшему принятию 10-го пакета санкций", - сказал он. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Нарушение логистических цепочек из-за санкций уже привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230217/konvert-1852746628.html
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россия, румыния, брюссель, богдан ауреску, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Румыния, Брюссель, Богдан Ауреску, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:27 20.02.2023
 
Румыния поддержит десятый пакет санкций против России

Глава МИД Румынии Ауреску выразит полную поддержку десятому пакету санкций против России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАвтомобиль посла Румынии у здания МИД России
Автомобиль посла Румынии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль посла Румынии у здания МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Румыния выразит решительную поддержку десятому пакету санкции против России, заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску до начала встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
"Я выражу сегодня полную поддержку скорейшему принятию 10-го пакета санкций", - сказал он.
Здание Посольства Российской Федерации в Румынии - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 17:46
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Нарушение логистических цепочек из-за санкций уже привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 12:18
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу
 
РоссияРумынияБрюссельБогдан АурескуЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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