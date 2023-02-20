https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853196234.html

Румыния поддержит десятый пакет санкций против России

Румыния поддержит десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.02.2023

Румыния поддержит десятый пакет санкций против России

Румыния выразит решительную поддержку десятому пакету санкции против России, заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску до начала встречи министров РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:27

2023-02-20T16:27

2023-02-20T16:27

россия

румыния

брюссель

богдан ауреску

евросоюз

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Румыния выразит решительную поддержку десятому пакету санкции против России, заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску до начала встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "Я выражу сегодня полную поддержку скорейшему принятию 10-го пакета санкций", - сказал он. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Нарушение логистических цепочек из-за санкций уже привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230217/konvert-1852746628.html

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853122731.html

россия

румыния

брюссель

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россия, румыния, брюссель, богдан ауреску, евросоюз, санкции в отношении россии