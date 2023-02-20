https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853195381.html

Румыния обвинила Россию в попытке дестабилизации ситуации в Молдавии

Румыния обвинила Россию в попытке дестабилизации ситуации в Молдавии - РИА Новости, 20.02.2023

Румыния обвинила Россию в попытке дестабилизации ситуации в Молдавии

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску предлагает Евросоюзу ввести санкции против России за якобы "попытки дестабилизации" ситуации в Молдавии. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:23

2023-02-20T16:23

2023-02-20T16:25

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

богдан ауреску

румыния

россия

европейский совет

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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску предлагает Евросоюзу ввести санкции против России за якобы "попытки дестабилизации" ситуации в Молдавии. Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Президент Молдавии Майя Санду отметила, что все государственные органы работают над предотвращением угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. "Мы видели, как президент Молдавии упомянула обнародованные планы дестабилизации страны со стороны РФ, и я считаю чрезвычайно важным, что ЕС передает сегодня через министров иностранных дел решительное послание в поддержку устойчивости и безопасности Молдавии. В этой связи предлагаю для размышления и правового анализа предложение о создании отдельного режима санкций за попытки дестабилизировать Молдавию, ее конституционный строй и верховенство закона", - заявил Ауреску журналистам перед заседанием Совета глав МИД ЕС. Он добавил, что Румыния и ЕС продолжают поддерживать Молдавию на пути европейской интеграции, а также оказывать финансовую поддержку. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.

https://ria.ru/20230124/moldaviya-1847077332.html

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, богдан ауреску, румыния, россия, европейский совет