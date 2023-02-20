Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853184162.html
Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана
Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана - РИА Новости, 20.02.2023
Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана
ЕС в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране, РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:34
2023-02-20T15:41
в мире
иран
брюссель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818531474_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_decaee08c8de273940b7f04d3e27aef2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В санкционный список, согласно документу, добавлены более 30 физлиц, включая министров культуры и образования Ирана, а также две организации, связанные с иранскими правоохранительными органами. В частности, в санкционный список попал министр культуры Ирана Мохамед Исмаили. Как утверждают в ЕС, он причастен к "угрозам в адрес деятелей искусства, которые не поддерживают политику властей". Указывается, что "несогласным" угрожали запретить работу и закрыть выезд из страны. По мнению Брюсселя, министр также способствует ограничению свободы слова в Иране. В свою очередь министра образования Юсефа Нури обвиняют в притеснении студентов. Европейский союз в октябре прошлого года ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в стране, под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Затем ЕС расширял списки. Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание всех активов на европейской территории.
https://ria.ru/20230120/iran-1846237666.html
https://ria.ru/20221123/iran-1833677851.html
иран
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818531474_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8683ca0cd8ae20e598e3b86a1e4947c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, брюссель, евросоюз
В мире, Иран, Брюссель, Евросоюз
15:34 20.02.2023 (обновлено: 15:41 20.02.2023)
 
Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана

ЕС ввел санкции против более 30 физлиц и организаций из Ирана из-за внутренней ситуации

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В санкционный список, согласно документу, добавлены более 30 физлиц, включая министров культуры и образования Ирана, а также две организации, связанные с иранскими правоохранительными органами.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 13:22
Иран может признать европейские армии террористическими организациями
В частности, в санкционный список попал министр культуры Ирана Мохамед Исмаили. Как утверждают в ЕС, он причастен к "угрозам в адрес деятелей искусства, которые не поддерживают политику властей". Указывается, что "несогласным" угрожали запретить работу и закрыть выезд из страны. По мнению Брюсселя, министр также способствует ограничению свободы слова в Иране.
В свою очередь министра образования Юсефа Нури обвиняют в притеснении студентов.
Европейский союз в октябре прошлого года ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в стране, под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Затем ЕС расширял списки. Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание всех активов на европейской территории.
Мужчина с флагами Ирана - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября 2022, 15:29
Глава МИД Ирана заявил о провале заговора, направленного на распад страны
 
В миреИранБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала