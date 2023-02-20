https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853184162.html

Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана

Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана - РИА Новости, 20.02.2023

Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана

ЕС в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране, РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:34

2023-02-20T15:34

2023-02-20T15:41

в мире

иран

брюссель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818531474_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_decaee08c8de273940b7f04d3e27aef2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В санкционный список, согласно документу, добавлены более 30 физлиц, включая министров культуры и образования Ирана, а также две организации, связанные с иранскими правоохранительными органами. В частности, в санкционный список попал министр культуры Ирана Мохамед Исмаили. Как утверждают в ЕС, он причастен к "угрозам в адрес деятелей искусства, которые не поддерживают политику властей". Указывается, что "несогласным" угрожали запретить работу и закрыть выезд из страны. По мнению Брюсселя, министр также способствует ограничению свободы слова в Иране. В свою очередь министра образования Юсефа Нури обвиняют в притеснении студентов. Европейский союз в октябре прошлого года ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в стране, под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Затем ЕС расширял списки. Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание всех активов на европейской территории.

https://ria.ru/20230120/iran-1846237666.html

https://ria.ru/20221123/iran-1833677851.html

иран

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, брюссель, евросоюз