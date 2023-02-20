15:34 20.02.2023 (обновлено: 15:41 20.02.2023)
Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана
ЕС ввел санкции против более 30 физлиц и организаций из Ирана из-за внутренней ситуации
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил персональные санкции в отношении физлиц и организаций Ирана, которых в союзе считают причастными к подавлению протестов в этой стране, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В санкционный список, согласно документу, добавлены более 30 физлиц, включая министров культуры и образования Ирана, а также две организации, связанные с иранскими правоохранительными органами.
В частности, в санкционный список попал министр культуры Ирана Мохамед Исмаили. Как утверждают в ЕС, он причастен к "угрозам в адрес деятелей искусства, которые не поддерживают политику властей". Указывается, что "несогласным" угрожали запретить работу и закрыть выезд из страны. По мнению Брюсселя, министр также способствует ограничению свободы слова в Иране.
В свою очередь министра образования Юсефа Нури обвиняют в притеснении студентов.
Европейский союз в октябре прошлого года ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в стране, под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Затем ЕС расширял списки. Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание всех активов на европейской территории.
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