https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853180873.html

ЕС одобрит новый пакет санкций против России на этой неделе, заявил Мадрид

ЕС одобрит новый пакет санкций против России на этой неделе, заявил Мадрид - РИА Новости, 20.02.2023

ЕС одобрит новый пакет санкций против России на этой неделе, заявил Мадрид

Ожидается, что Евросоюз одобрит новый пакет санкций против России на этой неделе, заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес до начала встречи РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:23

2023-02-20T15:23

2023-02-20T15:23

в мире

россия

украина

хосе мануэль альбарес

евросоюз

мид испании‎

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Ожидается, что Евросоюз одобрит новый пакет санкций против России на этой неделе, заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес до начала встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "Я уверен, что этот пакет санкций будет принят с тем же единством, которое мы продемонстрировали по девяти предыдущим. Сегодня не ожидается никаких выводов по этому вопросу, только интенсивные дебаты... И я убежден, что он (10-й пакет санкций) будет принят на этой неделе", - сказал он. Также Альбарес положительно прокомментировал предложение Эстонии о совместных закупках странами-членами союза оружия и боеприпасов для Украины, заявив, что Мадрид детально рассмотрит этот вопрос. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, хосе мануэль альбарес, евросоюз, мид испании‎, санкции в отношении россии