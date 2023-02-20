https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853155819.html

ЕС уже принял все основные санкции против России, заявил глава Евросовета

ЕС уже принял все основные санкции против России, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 20.02.2023

ЕС уже принял все основные санкции против России, заявил глава Евросовета

Все основные санкции в отношении России Евросоюз уже ввел, каждый следующий пакет "направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода", заявил в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:04

2023-02-20T14:04

2023-02-20T15:37

россия

шарль мишель

евросоюз

евросовет

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Все основные санкции в отношении России Евросоюз уже ввел, каждый следующий пакет "направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода", заявил в интервью бельгийскому изданию LeSoir глава Евросовета Шарль Мишель. "Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода (санкций – ред). Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива… Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать", - сказал он. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник обсуждают новый 10-й пакет антироссийских санкций. Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новым ограничениям на 11 миллиардов евро, которые затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей СМИ. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, шарль мишель, евросоюз, евросовет, в мире, санкции в отношении россии