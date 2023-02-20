https://ria.ru/20230220/samolety-1853184748.html

ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев

ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев

Сразу три разведывательных самолета военно-воздушных сил США дежурили у западной границы Украины во время визита американского президента Джо Байдена в Киев в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:35

2023-02-20T15:35

2023-02-20T15:36

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ввс сша

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сразу три разведывательных самолета военно-воздушных сил США дежурили у западной границы Украины во время визита американского президента Джо Байдена в Киев в понедельник утром, следует из анализа треков на портале Flightradar 24. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. По информации корреспондента газеты Financial Times Кристофера Миллера, президент США приехал в украинскую столицу на поезде рано утром. По данным Flightradar 24, с вечера воскресенья над Польшей у границ Львовской области Украины дежурили два разведывательных самолета США – стратегический "разведчик" Boeing RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3 Sentry. В районе полетов также находился американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Около 10 утра по Москве к ним присоединился второй американский самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry - таким образом, у Львовской области барражировали сразу три американских "разведчика". По состоянию на 15.00 мск рядом с Львовской областью продолжают полеты два самолета ДРЛО ВВС США. Обычно над Польшей дежурит только один натовский самолет, причем полеты выполняются не каждый день.

https://ria.ru/20230220/varshava-1853174260.html

https://ria.ru/20230220/kiev-1853139091.html

сша

львовская область

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в мире, сша, львовская область, украина, джо байден, владимир зеленский, ввс сша