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ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев
ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев
Сразу три разведывательных самолета военно-воздушных сил США дежурили у западной границы Украины во время визита американского президента Джо Байдена в Киев в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:35
2023-02-20T15:36
в мире
сша
львовская область
украина
джо байден
владимир зеленский
ввс сша
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сразу три разведывательных самолета военно-воздушных сил США дежурили у западной границы Украины во время визита американского президента Джо Байдена в Киев в понедельник утром, следует из анализа треков на портале Flightradar 24. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. По информации корреспондента газеты Financial Times Кристофера Миллера, президент США приехал в украинскую столицу на поезде рано утром. По данным Flightradar 24, с вечера воскресенья над Польшей у границ Львовской области Украины дежурили два разведывательных самолета США – стратегический "разведчик" Boeing RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3 Sentry. В районе полетов также находился американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Около 10 утра по Москве к ним присоединился второй американский самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry - таким образом, у Львовской области барражировали сразу три американских "разведчика". По состоянию на 15.00 мск рядом с Львовской областью продолжают полеты два самолета ДРЛО ВВС США. Обычно над Польшей дежурит только один натовский самолет, причем полеты выполняются не каждый день.
https://ria.ru/20230220/varshava-1853174260.html
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в мире, сша, львовская область, украина, джо байден, владимир зеленский, ввс сша
В мире, США, Львовская область, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, ВВС США
15:35 20.02.2023 (обновлено: 15:36 20.02.2023)
 
ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев

Сразу три самолета-разведчика США дежурили у границ Украины во время визита Байдена

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily FarnswortАмериканский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сразу три разведывательных самолета военно-воздушных сил США дежурили у западной границы Украины во время визита американского президента Джо Байдена в Киев в понедельник утром, следует из анализа треков на портале Flightradar 24.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. По информации корреспондента газеты Financial Times Кристофера Миллера, президент США приехал в украинскую столицу на поезде рано утром.
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По данным Flightradar 24, с вечера воскресенья над Польшей у границ Львовской области Украины дежурили два разведывательных самолета США – стратегический "разведчик" Boeing RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3 Sentry. В районе полетов также находился американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.
Около 10 утра по Москве к ним присоединился второй американский самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry - таким образом, у Львовской области барражировали сразу три американских "разведчика". По состоянию на 15.00 мск рядом с Львовской областью продолжают полеты два самолета ДРЛО ВВС США.
Обычно над Польшей дежурит только один натовский самолет, причем полеты выполняются не каждый день.
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В миреСШАЛьвовская областьУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийВВС США
 
 
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