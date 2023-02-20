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Италия может передать Украине боевые самолеты - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/samolety-1853162450.html
Италия может передать Украине боевые самолеты
Италия может передать Украине боевые самолеты - РИА Новости, 20.02.2023
Италия может передать Украине боевые самолеты
Италия может предоставить Украине до пяти боевых самолетов, однако поставки последуют только после аналогичных шагов европейских союзников, сообщила газета la... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:25
2023-02-20T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
италия
россия
украина
антонио таяни
сергей лавров
джорджа мелони
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РИМ, 20 фев – РИА Новости. Италия может предоставить Украине до пяти боевых самолетов, однако поставки последуют только после аналогичных шагов европейских союзников, сообщила газета la Repubblica. Маловероятно при этом, что речь пойдет о поставках современных истребителей F-35, также исключен вариант с Eurofighter. Скорее всего, отмечает издание, правительство Италии рассмотрит отправку штурмовиков Amx совместной с Бразилией разработки или истребителей 3-го поколения Tornado. Договоренность о поставке, пишет la Repubblica, может быть заключена в ходе визита премьера Италии Джорджи Мелони, которая, как ожидается, посетит Киев во вторник. Италия не будет брать на себя инициативу в вопросе отправки боевых самолетов, в частности, "из-за распространенных в общественном мнении сомнениях относительно продолжения конфликта", отмечается в статье. "Однако премьер не будет возражать, если Запад пойдет на этот шаг", - говорится в заметке. Альтернативой своим поставкам, как отмечается, может стать отсутствие возражений для решения Великобритании передать Украине "несколько десятков Typhoon", для чего требуется одобрение других европейских участников проекта. В субботу вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Италия поставляла Украине "оборонительное вооружение". По его словам, Италия не направляла и не направит Киеву вооружения, которые позволят наносить удары за пределами украинской территории. Италия одобрила шесть пакетов поставок военной помощи Украине. В рамках последнего декрета Италия совместно с Францией согласилась направить Киеву современную систему ПВО Samp/T. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230220/niderlandy-1853113849.html
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в мире, италия, россия, украина, антонио таяни, сергей лавров, джорджа мелони, нато, f-35, eurofighter typhoon
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Россия, Украина, Антонио Таяни, Сергей Лавров, Джорджа Мелони, НАТО, F-35, Eurofighter Typhoon
14:25 20.02.2023 (обновлено: 14:40 20.02.2023)
 
Италия может передать Украине боевые самолеты

La Repubblica: Италия может направить Украине до пяти боевых самолетов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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РИМ, 20 фев – РИА Новости. Италия может предоставить Украине до пяти боевых самолетов, однако поставки последуют только после аналогичных шагов европейских союзников, сообщила газета la Repubblica.
Маловероятно при этом, что речь пойдет о поставках современных истребителей F-35, также исключен вариант с Eurofighter. Скорее всего, отмечает издание, правительство Италии рассмотрит отправку штурмовиков Amx совместной с Бразилией разработки или истребителей 3-го поколения Tornado. Договоренность о поставке, пишет la Repubblica, может быть заключена в ходе визита премьера Италии Джорджи Мелони, которая, как ожидается, посетит Киев во вторник.
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Премьер Нидерландов Рютте рассказал, когда Киев получит Patriot
Италия не будет брать на себя инициативу в вопросе отправки боевых самолетов, в частности, "из-за распространенных в общественном мнении сомнениях относительно продолжения конфликта", отмечается в статье. "Однако премьер не будет возражать, если Запад пойдет на этот шаг", - говорится в заметке. Альтернативой своим поставкам, как отмечается, может стать отсутствие возражений для решения Великобритании передать Украине "несколько десятков Typhoon", для чего требуется одобрение других европейских участников проекта.
В субботу вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Италия поставляла Украине "оборонительное вооружение". По его словам, Италия не направляла и не направит Киеву вооружения, которые позволят наносить удары за пределами украинской территории.
Италия одобрила шесть пакетов поставок военной помощи Украине. В рамках последнего декрета Италия совместно с Францией согласилась направить Киеву современную систему ПВО Samp/T.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияРоссияУкраинаАнтонио ТаяниСергей ЛавровДжорджа МелониНАТОF-35Eurofighter Typhoon
 
 
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