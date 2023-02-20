Рейтинг@Mail.ru
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230220/samolet-1853224825.html
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте - РИА Новости, 20.02.2023
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву в понедельник вечером вынужденно сел в Ташкенте для дозаправки лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:36
2023-02-20T18:01
туризм
бангкок
москва
ташкент
аэрофлот
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16453bf16aec583f8ebe3b58da6ee512.jpg
ТАШКЕНТ, 20 фев – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву в понедельник вечером вынужденно сел в Ташкенте для дозаправки лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Uzbekistan Airports. Он уточнил, что экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром в столице Узбекистана для дозаправки. "Посадка лайнера с 400 пассажирами на борту прошла в штатном режиме. После дозаправки самолет продолжит полет в аэропорт назначения", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230105/samolet-1843171707.html
бангкок
москва
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a4c7bb06d21ec626ffef4d05a10129c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангкок, москва, ташкент, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Бангкок, Москва, Ташкент, Аэрофлот, Новости - Туризм
17:36 20.02.2023 (обновлено: 18:01 20.02.2023)
 
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте

Летевший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Ташкенте на дозаправку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 20 фев – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву в понедельник вечером вынужденно сел в Ташкенте для дозаправки лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.
"Рейс "Аэрофлота" AFL273 из Бангкока в Москву 20 февраля в 18.57 (16.57 мск) вынужденно произвел посадку в аэропорту Ташкента", - сообщил представитель компании.
Он уточнил, что экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром в столице Узбекистана для дозаправки.
"Посадка лайнера с 400 пассажирами на борту прошла в штатном режиме. После дозаправки самолет продолжит полет в аэропорт назначения", - добавили в пресс-службе.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 17:12Туризм
Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе
 
ТуризмБангкокМоскваТашкентАэрофлотНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала