https://ria.ru/20230220/samolet-1853224825.html
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте - РИА Новости, 20.02.2023
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву в понедельник вечером вынужденно сел в Ташкенте для дозаправки лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:36
2023-02-20T17:36
2023-02-20T18:01
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ТАШКЕНТ, 20 фев – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву в понедельник вечером вынужденно сел в Ташкенте для дозаправки лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Uzbekistan Airports. Он уточнил, что экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром в столице Узбекистана для дозаправки. "Посадка лайнера с 400 пассажирами на борту прошла в штатном режиме. После дозаправки самолет продолжит полет в аэропорт назначения", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230105/samolet-1843171707.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангкок, москва, ташкент, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Бангкок, Москва, Ташкент, Аэрофлот, Новости - Туризм
17:36 20.02.2023 (обновлено: 18:01 20.02.2023)
Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
Летевший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Ташкенте на дозаправку