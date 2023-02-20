https://ria.ru/20230220/samolet-1853224825.html

Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте

Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте - РИА Новости, 20.02.2023

Самолет, летевший из Бангкока в Москву, вынужденно сел в Ташкенте

Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву в понедельник вечером вынужденно сел в Ташкенте для дозаправки лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:36

2023-02-20T17:36

2023-02-20T18:01

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ТАШКЕНТ, 20 фев – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву в понедельник вечером вынужденно сел в Ташкенте для дозаправки лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Uzbekistan Airports. Он уточнил, что экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром в столице Узбекистана для дозаправки. "Посадка лайнера с 400 пассажирами на борту прошла в штатном режиме. После дозаправки самолет продолжит полет в аэропорт назначения", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230105/samolet-1843171707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бангкок, москва, ташкент, аэрофлот, новости - туризм