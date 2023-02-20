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В Нидерландах признали необходимость выстраивать отношения с Россией - РИА Новости, 20.02.2023
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В Нидерландах признали необходимость выстраивать отношения с Россией
В Нидерландах признали необходимость выстраивать отношения с Россией - РИА Новости, 20.02.2023
В Нидерландах признали необходимость выстраивать отношения с Россией
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия никуда не пропадет и всегда будет оставаться на карте. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:55
2023-02-20T12:55
в мире
нидерланды
россия
марк рютте
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия никуда не пропадет и всегда будет оставаться на карте. Тем не менее Рютте признал, что на данный момент ему сложно представить, какими будут эти отношения. Ранее глава МИД Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Также было объявлено, что Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме. В посольстве Нидерландов в Москве заявили, что генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала. Позже в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.
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в мире, нидерланды, россия, марк рютте
В мире, Нидерланды, Россия, Марк Рютте
12:55 20.02.2023
 
В Нидерландах признали необходимость выстраивать отношения с Россией

Премьер Нидерландов Рютте: Россия никуда не пропадет и придется выстраивать отношения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Здание посольства Нидерландов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия никуда не пропадет и всегда будет оставаться на карте.
"Россия никуда не пропадет. Она всегда будет самой большой страной в мире, она всегда будет оставаться на карте... Что бы мы ни думали, но она там есть. Нам придется каким-то образом выстроить свое отношение к ней", - заявил он в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
Тем не менее Рютте признал, что на данный момент ему сложно представить, какими будут эти отношения.
Ранее глава МИД Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Также было объявлено, что Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме. В посольстве Нидерландов в Москве заявили, что генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала. Позже в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.
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В миреНидерландыРоссияМарк Рютте
 
 
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