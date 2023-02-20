https://ria.ru/20230220/rossiya-1853134480.html

В Нидерландах признали необходимость выстраивать отношения с Россией

В Нидерландах признали необходимость выстраивать отношения с Россией - РИА Новости, 20.02.2023

В Нидерландах признали необходимость выстраивать отношения с Россией

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия никуда не пропадет и всегда будет оставаться на карте. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:55

2023-02-20T12:55

2023-02-20T12:55

в мире

нидерланды

россия

марк рютте

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия никуда не пропадет и всегда будет оставаться на карте. Тем не менее Рютте признал, что на данный момент ему сложно представить, какими будут эти отношения. Ранее глава МИД Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Также было объявлено, что Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме. В посольстве Нидерландов в Москве заявили, что генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 20 февраля по причине нехватке персонала. Позже в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране.

https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html

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в мире, нидерланды, россия, марк рютте