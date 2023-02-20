https://ria.ru/20230220/rossiya-1853036402.html

В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 20.02.2023

В России началась трехдневная рабочая неделя

Короткая рабочая неделя начинается у россиян, рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T00:10

2023-02-20T00:10

2023-02-20T00:16

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786758379_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_ff942b156d4b5dc77a10acd06800b6f9.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Короткая рабочая неделя начинается у россиян, рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час. Как рассказали журналистам в пресс-службе Роструда, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля, что связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час. В пресс-службе отметили, что увеличение количества выходных дней в феврале с 23-го по 26-е число обусловлено переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. В Роструде также обратили внимание, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

https://ria.ru/20220617/chetyrekhdnevka-1795953073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)