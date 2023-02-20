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В России началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 20.02.2023
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В России началась трехдневная рабочая неделя
В России началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 20.02.2023
В России началась трехдневная рабочая неделя
Короткая рабочая неделя начинается у россиян, рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T00:10
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общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Короткая рабочая неделя начинается у россиян, рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час. Как рассказали журналистам в пресс-службе Роструда, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля, что связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час. В пресс-службе отметили, что увеличение количества выходных дней в феврале с 23-го по 26-е число обусловлено переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. В Роструде также обратили внимание, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.
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общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
00:10 20.02.2023 (обновлено: 00:16 20.02.2023)
 
В России началась трехдневная рабочая неделя

У россиян началась трехдневная рабочая неделя

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Короткая рабочая неделя начинается у россиян, рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час.
Как рассказали журналистам в пресс-службе Роструда, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля, что связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час.
В пресс-службе отметили, что увеличение количества выходных дней в феврале с 23-го по 26-е число обусловлено переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
В Роструде также обратили внимание, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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