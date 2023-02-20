https://ria.ru/20230220/reki-1853203643.html

В Сочи поднялся уровень рек

В Сочи поднялся уровень рек - РИА Новости, 20.02.2023

В Сочи поднялся уровень рек

Уровень воды в сочинских реках достиг неблагоприятных, в некоторых местах опасных отметок в результате ливней, но из берегов она не выходит, сообщает оперштаб... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:50

2023-02-20T16:50

2023-02-20T16:50

происшествия

сочи

краснодарский край

аша

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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Уровень воды в сочинских реках достиг неблагоприятных, в некоторых местах опасных отметок в результате ливней, но из берегов она не выходит, сообщает оперштаб Краснодарского края. Штормовое предупреждение действует в Сочи из-за непогоды до 20 февраля из-за сильных дождей, ветра с порывами до 24 метров в секунду и снегопадов в горах курорта. "Из-за сильного ливня в Хостинском районе на реке Мацеста и в Лазаревском районе на реках Куапсе и Чемит датчики зафиксировали подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико – до опасных явлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что реки из берегов не вышли, в населённых пунктах, которые расположены близ водоемов и рек, дежурят представители сельских и районных администраций. Дежурство также организовано в Хосте в районе моста, который был подтоплен рекой, из-за чего движение по нему пока ограничено. Кроме того, в Лазаревском районе запущена система оповещения.

https://ria.ru/20230220/opolzen-1853052973.html

сочи

краснодарский край

аша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, краснодарский край, аша