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В Сочи поднялся уровень рек - РИА Новости, 20.02.2023
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В Сочи поднялся уровень рек
В Сочи поднялся уровень рек - РИА Новости, 20.02.2023
В Сочи поднялся уровень рек
Уровень воды в сочинских реках достиг неблагоприятных, в некоторых местах опасных отметок в результате ливней, но из берегов она не выходит, сообщает оперштаб... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:50
2023-02-20T16:50
происшествия
сочи
краснодарский край
аша
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Уровень воды в сочинских реках достиг неблагоприятных, в некоторых местах опасных отметок в результате ливней, но из берегов она не выходит, сообщает оперштаб Краснодарского края. Штормовое предупреждение действует в Сочи из-за непогоды до 20 февраля из-за сильных дождей, ветра с порывами до 24 метров в секунду и снегопадов в горах курорта. "Из-за сильного ливня в Хостинском районе на реке Мацеста и в Лазаревском районе на реках Куапсе и Чемит датчики зафиксировали подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико – до опасных явлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что реки из берегов не вышли, в населённых пунктах, которые расположены близ водоемов и рек, дежурят представители сельских и районных администраций. Дежурство также организовано в Хосте в районе моста, который был подтоплен рекой, из-за чего движение по нему пока ограничено. Кроме того, в Лазаревском районе запущена система оповещения.
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происшествия, сочи, краснодарский край, аша
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Аша
16:50 20.02.2023
 
В Сочи поднялся уровень рек

В Сочи из-за ливней поднялся уровень рек, но вода из берегов не вышла

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Уровень воды в сочинских реках достиг неблагоприятных, в некоторых местах опасных отметок в результате ливней, но из берегов она не выходит, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Штормовое предупреждение действует в Сочи из-за непогоды до 20 февраля из-за сильных дождей, ветра с порывами до 24 метров в секунду и снегопадов в горах курорта.
"Из-за сильного ливня в Хостинском районе на реке Мацеста и в Лазаревском районе на реках Куапсе и Чемит датчики зафиксировали подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико – до опасных явлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реки из берегов не вышли, в населённых пунктах, которые расположены близ водоемов и рек, дежурят представители сельских и районных администраций. Дежурство также организовано в Хосте в районе моста, который был подтоплен рекой, из-за чего движение по нему пока ограничено. Кроме того, в Лазаревском районе запущена система оповещения.
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