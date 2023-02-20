https://ria.ru/20230220/reabilitatsiya-1853260170.html

Петербург расширит программы реабилитации раненых участников спецоперации

Петербург расширит программы реабилитации раненых участников спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023

Петербург расширит программы реабилитации раненых участников спецоперации

Санкт-Петербург расширяет программы реабилитации раненых участников спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:15

2023-02-20T19:15

2023-02-20T19:15

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

александр беглов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург расширяет программы реабилитации раненых участников спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Город расширяет программы реабилитации раненых военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. На медицинскую реабилитацию военнослужащих готовы принять петербургские стационары", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". По его словам, социальной реабилитацией занимаются кураторы, назначенные семье каждого бойца от районных администраций. "Они фиксируют факт возвращения бойца и составляют индивидуальный маршрут по мерам поддержки: от оформления выплат и льгот ветерану боевых действий до психологического сопровождения и помощи в трудоустройстве", - рассказал Беглов. Власти добавили в этот пакет физическую реабилитацию. "Над военнослужащими, получившими тяжелые ранения, после поправки здоровья берут шефство петербургские спортсмены-паралимпийцы. У нас в городе хорошо развита сеть адаптивной физической культуры. Много команд и секций для людей с ограничениями по здоровью. Они проводят для участников СВО спортивные мероприятия. Мотивируют заниматься спортом, вести активный образ жизни", - сказал губернатор. Он отметил, что в новых спортивных аренах города созданы условия для реабилитации участников спецоперации. "На прошлой неделе мы открыли Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени Владимира Кондрашина. Там созданы все условия для реабилитации ветеранов СВО, для игр и тренировок инвалидов. Один из лучших профильных спорткомплексов города построен во Фрунзенском районе по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", - рассказал Беглов.

https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html

https://ria.ru/20230208/podderzhka-1850516966.html

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санкт-петербург, александр беглов, общество