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Петербург расширит программы реабилитации раненых участников спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/reabilitatsiya-1853260170.html
Петербург расширит программы реабилитации раненых участников спецоперации
Петербург расширит программы реабилитации раненых участников спецоперации - РИА Новости, 20.02.2023
Петербург расширит программы реабилитации раненых участников спецоперации
Санкт-Петербург расширяет программы реабилитации раненых участников спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:15
2023-02-20T19:15
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург расширяет программы реабилитации раненых участников спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Город расширяет программы реабилитации раненых военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. На медицинскую реабилитацию военнослужащих готовы принять петербургские стационары", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". По его словам, социальной реабилитацией занимаются кураторы, назначенные семье каждого бойца от районных администраций. "Они фиксируют факт возвращения бойца и составляют индивидуальный маршрут по мерам поддержки: от оформления выплат и льгот ветерану боевых действий до психологического сопровождения и помощи в трудоустройстве", - рассказал Беглов. Власти добавили в этот пакет физическую реабилитацию. "Над военнослужащими, получившими тяжелые ранения, после поправки здоровья берут шефство петербургские спортсмены-паралимпийцы. У нас в городе хорошо развита сеть адаптивной физической культуры. Много команд и секций для людей с ограничениями по здоровью. Они проводят для участников СВО спортивные мероприятия. Мотивируют заниматься спортом, вести активный образ жизни", - сказал губернатор. Он отметил, что в новых спортивных аренах города созданы условия для реабилитации участников спецоперации. "На прошлой неделе мы открыли Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени Владимира Кондрашина. Там созданы все условия для реабилитации ветеранов СВО, для игр и тренировок инвалидов. Один из лучших профильных спорткомплексов города построен во Фрунзенском районе по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", - рассказал Беглов.
https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html
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санкт-петербург, александр беглов, общество
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество
19:15 20.02.2023
 
Петербург расширит программы реабилитации раненых участников спецоперации

Губернатор Беглов: Санкт-Петербург расширит программы реабилитации раненых участников СВО

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург расширяет программы реабилитации раненых участников спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Город расширяет программы реабилитации раненых военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. На медицинскую реабилитацию военнослужащих готовы принять петербургские стационары", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
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9 февраля, 11:54Специальная военная операция на Украине
Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения
По его словам, социальной реабилитацией занимаются кураторы, назначенные семье каждого бойца от районных администраций. "Они фиксируют факт возвращения бойца и составляют индивидуальный маршрут по мерам поддержки: от оформления выплат и льгот ветерану боевых действий до психологического сопровождения и помощи в трудоустройстве", - рассказал Беглов.
Власти добавили в этот пакет физическую реабилитацию.
"Над военнослужащими, получившими тяжелые ранения, после поправки здоровья берут шефство петербургские спортсмены-паралимпийцы. У нас в городе хорошо развита сеть адаптивной физической культуры. Много команд и секций для людей с ограничениями по здоровью. Они проводят для участников СВО спортивные мероприятия. Мотивируют заниматься спортом, вести активный образ жизни", - сказал губернатор.
Он отметил, что в новых спортивных аренах города созданы условия для реабилитации участников спецоперации.
"На прошлой неделе мы открыли Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени Владимира Кондрашина. Там созданы все условия для реабилитации ветеранов СВО, для игр и тренировок инвалидов. Один из лучших профильных спорткомплексов города построен во Фрунзенском районе по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", - рассказал Беглов.
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Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургАлександр БегловОбщество
 
 
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