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Песков рассказал о планах Путина на понедельник - РИА Новости, 20.02.2023
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Песков рассказал о планах Путина на понедельник
Песков рассказал о планах Путина на понедельник - РИА Новости, 20.02.2023
Песков рассказал о планах Путина на понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник не будет проводить публичных мероприятий, он готовится к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:28
2023-02-20T12:28
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник не будет проводить публичных мероприятий, он готовится к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин работает над посланием... Сегодня ведется подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано. Как правило, готовя текст послания, президент осуществляет многочисленные контакты с вице-премьерами, с министрами, руководителями профильных ведомств, уточняя те или иные моменты, согласовывая позиции", - сказал он. Послание президент огласит завтра в 12.00 мск.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному собранию
12:28 20.02.2023
 
Песков рассказал о планах Путина на понедельник

Песков: Путин 20 февраля не проводит публичных мероприятий и готовится к посланию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник не будет проводить публичных мероприятий, он готовится к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин работает над посланием... Сегодня ведется подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано. Как правило, готовя текст послания, президент осуществляет многочисленные контакты с вице-премьерами, с министрами, руководителями профильных ведомств, уточняя те или иные моменты, согласовывая позиции", - сказал он.
Послание президент огласит завтра в 12.00 мск.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Путин во время послания может обратиться к народу Украины, считают эксперты
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПослание президента Федеральному собранию
 
 
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