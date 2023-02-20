https://ria.ru/20230220/putin-1853126860.html
Песков рассказал о планах Путина на понедельник
Песков рассказал о планах Путина на понедельник - РИА Новости, 20.02.2023
Песков рассказал о планах Путина на понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник не будет проводить публичных мероприятий, он готовится к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:28
2023-02-20T12:28
2023-02-20T12:28
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник не будет проводить публичных мероприятий, он готовится к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин работает над посланием... Сегодня ведется подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано. Как правило, готовя текст послания, президент осуществляет многочисленные контакты с вице-премьерами, с министрами, руководителями профильных ведомств, уточняя те или иные моменты, согласовывая позиции", - сказал он. Послание президент огласит завтра в 12.00 мск.
https://ria.ru/20230216/poslanie-1852319735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному собранию
Песков рассказал о планах Путина на понедельник
Песков: Путин 20 февраля не проводит публичных мероприятий и готовится к посланию
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник не будет проводить публичных мероприятий, он готовится к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин работает над посланием... Сегодня ведется подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано. Как правило, готовя текст послания, президент осуществляет многочисленные контакты с вице-премьерами, с министрами, руководителями профильных ведомств, уточняя те или иные моменты, согласовывая позиции", - сказал он.
Послание президент огласит завтра в 12.00 мск.