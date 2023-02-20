https://ria.ru/20230220/putin-1853126860.html

Песков рассказал о планах Путина на понедельник

Песков рассказал о планах Путина на понедельник - РИА Новости, 20.02.2023

Песков рассказал о планах Путина на понедельник

Президент России Владимир Путин в понедельник не будет проводить публичных мероприятий, он готовится к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:28

2023-02-20T12:28

2023-02-20T12:28

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник не будет проводить публичных мероприятий, он готовится к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин работает над посланием... Сегодня ведется подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано. Как правило, готовя текст послания, президент осуществляет многочисленные контакты с вице-премьерами, с министрами, руководителями профильных ведомств, уточняя те или иные моменты, согласовывая позиции", - сказал он. Послание президент огласит завтра в 12.00 мск.

https://ria.ru/20230216/poslanie-1852319735.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию