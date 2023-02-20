https://ria.ru/20230220/putin-1853124987.html
Песков не исключил встречу Путина с Ван И
Песков не исключил встречу Путина с Ван И - РИА Новости, 20.02.2023
Песков не исключил встречу Путина с Ван И
В Кремле не исключили встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:23
2023-02-20T12:23
2023-02-20T12:48
политика
россия
москва
китай
владимир путин
ван и (политик)
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Кремле не исключили встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем" — сказал он журналистам.Представитель Кремля отметил, что отношения между государствами "носят многоплановый, союзнический характер".По его словам, повестка дня "понятна и весьма обширна", поэтому участникам встречи "есть о чем говорить".Других подробностей Песков не привел.
https://ria.ru/20230219/tayvan-1852980269.html
https://ria.ru/20230213/kitay-1851645583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, китай, владимир путин, ван и (политик), дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик), Дмитрий Песков
12:23 20.02.2023 (обновлено: 12:48 20.02.2023)
Песков не исключил встречу Путина с Ван И
Путин может встретиться с главой канцелярии по иностранным делам компартии Китая Ван И
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Кремле не исключили встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем" — сказал он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что отношения между государствами "носят многоплановый, союзнический характер".
По его словам, повестка дня "понятна и весьма обширна", поэтому участникам встречи "есть о чем говорить".
Других подробностей Песков не привел.