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Песков не исключил встречу Путина с Ван И - РИА Новости, 20.02.2023
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Песков не исключил встречу Путина с Ван И
Песков не исключил встречу Путина с Ван И - РИА Новости, 20.02.2023
Песков не исключил встречу Путина с Ван И
В Кремле не исключили встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:23
2023-02-20T12:48
политика
россия
москва
китай
владимир путин
ван и (политик)
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Кремле не исключили встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем" — сказал он журналистам.Представитель Кремля отметил, что отношения между государствами "носят многоплановый, союзнический характер".По его словам, повестка дня "понятна и весьма обширна", поэтому участникам встречи "есть о чем говорить".Других подробностей Песков не привел.
https://ria.ru/20230219/tayvan-1852980269.html
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политика, россия, москва, китай, владимир путин, ван и (политик), дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик), Дмитрий Песков
12:23 20.02.2023 (обновлено: 12:48 20.02.2023)
 
Песков не исключил встречу Путина с Ван И

Путин может встретиться с главой канцелярии по иностранным делам компартии Китая Ван И

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ван И
Владимир Путин и Ван И - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Кремле не исключили встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем" — сказал он журналистам.
Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 15:55
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"
Представитель Кремля отметил, что отношения между государствами "носят многоплановый, союзнический характер".
По его словам, повестка дня "понятна и весьма обширна", поэтому участникам встречи "есть о чем говорить".
Других подробностей Песков не привел.
Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 11:42
В МИД Китая рассказали о программе визита Ван И в Россию
 
ПолитикаРоссияМоскваКитайВладимир ПутинВан И (политик)Дмитрий Песков
 
 
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