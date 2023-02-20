https://ria.ru/20230220/putin-1853124987.html

Песков не исключил встречу Путина с Ван И

Песков не исключил встречу Путина с Ван И - РИА Новости, 20.02.2023

Песков не исключил встречу Путина с Ван И

В Кремле не исключили встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:23

2023-02-20T12:23

2023-02-20T12:48

политика

россия

москва

китай

владимир путин

ван и (политик)

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Кремле не исключили встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем" — сказал он журналистам.Представитель Кремля отметил, что отношения между государствами "носят многоплановый, союзнический характер".По его словам, повестка дня "понятна и весьма обширна", поэтому участникам встречи "есть о чем говорить".Других подробностей Песков не привел.

https://ria.ru/20230219/tayvan-1852980269.html

https://ria.ru/20230213/kitay-1851645583.html

россия

москва

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, москва, китай, владимир путин, ван и (политик), дмитрий песков