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Пушков кратко оценил слова Бербок про поворот России "на 360 градусов" - РИА Новости, 20.02.2023
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Пушков кратко оценил слова Бербок про поворот России "на 360 градусов"
Пушков кратко оценил слова Бербок про поворот России "на 360 градусов" - РИА Новости, 20.02.2023
Пушков кратко оценил слова Бербок про поворот России "на 360 градусов"
Сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявил, что шеф немецкой дипломатии "в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T00:33
2023-02-20T01:14
в мире
германия
россия
анналена бербок
алексей пушков
олаф шольц
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявил, что шеф немецкой дипломатии "в очередной раз опозорилась".Ранее Бербок заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву."Глава МИД ФРГ в очередной раз опозорилась. Разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку. На что ей справедливо указывают немецкие пользователи сетей, окончившие среднюю школу", - резюмировал сенатор в своем Telegram-канале.Немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что ведомство Олафа Шольца тщательно фиксирует оплошности Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики политика со стороны канцлера.
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в мире, германия, россия, анналена бербок, алексей пушков, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, Анналена Бербок, Алексей Пушков, Олаф Шольц
00:33 20.02.2023 (обновлено: 01:14 20.02.2023)
 
Пушков кратко оценил слова Бербок про поворот России "на 360 градусов"

Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок про поворот Москвы на 360 градусов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявил, что шеф немецкой дипломатии "в очередной раз опозорилась".
Ранее Бербок заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву.
"Глава МИД ФРГ в очередной раз опозорилась. Разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку. На что ей справедливо указывают немецкие пользователи сетей, окончившие среднюю школу", - резюмировал сенатор в своем Telegram-канале.
Немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что ведомство Олафа Шольца тщательно фиксирует оплошности Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики политика со стороны канцлера.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 12:19
Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ
 
В миреГерманияРоссияАнналена БербокАлексей ПушковОлаф Шольц
 
 
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