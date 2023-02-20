https://ria.ru/20230220/protest-1853231994.html

В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы

В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы - РИА Новости, 20.02.2023

В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы

По меньшей мере 75 тысяч протестующих собрались около здания израильского парламента (кнессета) в Иерусалиме по данным израильского телеканала CH13. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:02

2023-02-20T18:02

2023-02-20T18:02

в мире

иерусалим

израиль

тель-авив

ицхак герцог

ярив левин

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере 75 тысяч протестующих собрались около здания израильского парламента (кнессета) в Иерусалиме по данным израильского телеканала CH13. Многотысячный протест проходит возле здания кнессета, где в первом чтении рассматривается первая часть проекта реформы судебной системы Израиля. Согласно данным местного телеканала CH13, снаружи здания парламента собрались не менее 75 тысяч человек. Законопроект предусматривает изменения состава комиссии по назначению судей, предоставляющие правительству фактический контроль над назначением, а так же ограничит Верховный суд в использовании судебного надзора в отношении основных законов. Ранее лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что не планирует прекращать бороться против проведения реформы. "Мы боремся за будущее наших детей, за будущее нашей страны. Мы не намерены сдаваться," - заявил бывший премьер. Проект судебной реформы Израиля был представлен вновь назначенным министром юстиции Яривом Левином страны 4 января. Проект предусматривает ограничение полномочий Верховного суда в пользу парламента, а так же даст парламентариям возможность оспаривать решения Верховного суда. Обнародованный план реформы вызвал еженедельные многотысячные протесты в Тель-Авиве и Иерусалиме. Президент страны Ицхак Герцог так же призвал правительство Биньямина Нетаньяху отложить процесс рассмотрения реформы и пойти на переговоры с оппозицией.

https://ria.ru/20230220/izrail-1853106227.html

https://ria.ru/20230219/izrail-1852921312.html

https://ria.ru/20230219/sammit-1853035295.html

иерусалим

израиль

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иерусалим, израиль, тель-авив, ицхак герцог, ярив левин, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху