В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы
Тысячи протестующих против реформы юридической системы собрались у кнессета в Иерусалиме
© AFP 2023 / Ronaldo SchemidtАкция протеста против законопроекта о судебной реформе напротив здания Кнессета в Иерусалиме
Акция протеста против законопроекта о судебной реформе напротив здания Кнессета в Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере 75 тысяч протестующих собрались около здания израильского парламента (кнессета) в Иерусалиме по данным израильского телеканала CH13.
Многотысячный протест проходит возле здания кнессета, где в первом чтении рассматривается первая часть проекта реформы судебной системы Израиля. Согласно данным местного телеканала CH13, снаружи здания парламента собрались не менее 75 тысяч человек.
Законопроект предусматривает изменения состава комиссии по назначению судей, предоставляющие правительству фактический контроль над назначением, а так же ограничит Верховный суд в использовании судебного надзора в отношении основных законов.
Ранее лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что не планирует прекращать бороться против проведения реформы. "Мы боремся за будущее наших детей, за будущее нашей страны. Мы не намерены сдаваться," - заявил бывший премьер.
Проект судебной реформы Израиля был представлен вновь назначенным министром юстиции Яривом Левином страны 4 января.
Проект предусматривает ограничение полномочий Верховного суда в пользу парламента, а так же даст парламентариям возможность оспаривать решения Верховного суда.
Обнародованный план реформы вызвал еженедельные многотысячные протесты в Тель-Авиве и Иерусалиме. Президент страны Ицхак Герцог так же призвал правительство Биньямина Нетаньяху отложить процесс рассмотрения реформы и пойти на переговоры с оппозицией.