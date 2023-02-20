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В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы - РИА Новости, 20.02.2023
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В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы
В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы - РИА Новости, 20.02.2023
В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы
По меньшей мере 75 тысяч протестующих собрались около здания израильского парламента (кнессета) в Иерусалиме по данным израильского телеканала CH13. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:02
2023-02-20T18:02
в мире
иерусалим
израиль
тель-авив
ицхак герцог
ярив левин
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере 75 тысяч протестующих собрались около здания израильского парламента (кнессета) в Иерусалиме по данным израильского телеканала CH13. Многотысячный протест проходит возле здания кнессета, где в первом чтении рассматривается первая часть проекта реформы судебной системы Израиля. Согласно данным местного телеканала CH13, снаружи здания парламента собрались не менее 75 тысяч человек. Законопроект предусматривает изменения состава комиссии по назначению судей, предоставляющие правительству фактический контроль над назначением, а так же ограничит Верховный суд в использовании судебного надзора в отношении основных законов. Ранее лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что не планирует прекращать бороться против проведения реформы. "Мы боремся за будущее наших детей, за будущее нашей страны. Мы не намерены сдаваться," - заявил бывший премьер. Проект судебной реформы Израиля был представлен вновь назначенным министром юстиции Яривом Левином страны 4 января. Проект предусматривает ограничение полномочий Верховного суда в пользу парламента, а так же даст парламентариям возможность оспаривать решения Верховного суда. Обнародованный план реформы вызвал еженедельные многотысячные протесты в Тель-Авиве и Иерусалиме. Президент страны Ицхак Герцог так же призвал правительство Биньямина Нетаньяху отложить процесс рассмотрения реформы и пойти на переговоры с оппозицией.
https://ria.ru/20230220/izrail-1853106227.html
https://ria.ru/20230219/izrail-1852921312.html
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иерусалим
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в мире, иерусалим, израиль, тель-авив, ицхак герцог, ярив левин, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху
В мире, Иерусалим, Израиль, Тель-Авив, Ицхак Герцог, Ярив Левин, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Биньямин Нетаньяху
18:02 20.02.2023
 
В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы

Тысячи протестующих против реформы юридической системы собрались у кнессета в Иерусалиме

© AFP 2023 / Ronaldo SchemidtАкция протеста против законопроекта о судебной реформе напротив здания Кнессета в Иерусалиме
Акция протеста против законопроекта о судебной реформе напротив здания Кнессета в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Ronaldo Schemidt
Акция протеста против законопроекта о судебной реформе напротив здания Кнессета в Иерусалиме
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере 75 тысяч протестующих собрались около здания израильского парламента (кнессета) в Иерусалиме по данным израильского телеканала CH13.
Многотысячный протест проходит возле здания кнессета, где в первом чтении рассматривается первая часть проекта реформы судебной системы Израиля. Согласно данным местного телеканала CH13, снаружи здания парламента собрались не менее 75 тысяч человек.
Кнессет - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 11:36
Активисты заблокировали дома депутатов кнессета, сообщили СМИ
Законопроект предусматривает изменения состава комиссии по назначению судей, предоставляющие правительству фактический контроль над назначением, а так же ограничит Верховный суд в использовании судебного надзора в отношении основных законов.
Ранее лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что не планирует прекращать бороться против проведения реформы. "Мы боремся за будущее наших детей, за будущее нашей страны. Мы не намерены сдаваться," - заявил бывший премьер.
Проект судебной реформы Израиля был представлен вновь назначенным министром юстиции Яривом Левином страны 4 января.
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 02:55
В Израиле почти 250 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы
Проект предусматривает ограничение полномочий Верховного суда в пользу парламента, а так же даст парламентариям возможность оспаривать решения Верховного суда.
Обнародованный план реформы вызвал еженедельные многотысячные протесты в Тель-Авиве и Иерусалиме. Президент страны Ицхак Герцог так же призвал правительство Биньямина Нетаньяху отложить процесс рассмотрения реформы и пойти на переговоры с оппозицией.
Саммит Африканского союза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе, Эфиопия - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 23:46
В Африканском союзе объяснили, почему делегацию Израиля выгнали с саммита
 
В миреИерусалимИзраильТель-АвивИцхак ГерцогЯрив ЛевинЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Биньямин Нетаньяху
 
 
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