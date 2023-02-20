Жителю Приморья грозит тюрьма за имитацию стрельбы по мемориальной доске
Жителю Приморья грозит тюрьма за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Житель города Артема обвиняется в мотивированной политическими взглядами имитации расстрела из гранатомета мемориальной доски в честь столетия проведения Приамурского Земского собора во Владивостоке, сообщили в прокуратуре Приморского края.
Осенью 2022 года приморский юрист Максим Чихунов назвал в своем телеграм-канале "плевком в историю" установку доски в память об одном из последних эпизодов Гражданской войны в России. Вскоре он опубликовал видео, в котором шуточно расстреливает мемориальную доску. В ролике сам Чихунов, стоящий перед доской, заявляет, что держит в руках гранатомет. Он грозится "разнести в пух и прах" свою цель, направляет в ее сторону оружие, имитирует выстрел и поворачивается к оператору.
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"Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении жителя г. Артема. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
По версии обвинения, сымитировав "расстрел" мемориальной доски во Владивостоке, приморец "нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу".
Максимальное наказание по ч.2 ст. 213 УК РФ — семь лет лишения свободы, также возможен штраф до миллиона рублей или до пяти лет принудительных работ.
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