https://ria.ru/20230220/primore-1853046809.html

Жителю Приморья грозит тюрьма за имитацию стрельбы по мемориальной доске

Жителю Приморья грозит тюрьма за имитацию стрельбы по мемориальной доске - РИА Новости, 20.02.2023

Жителю Приморья грозит тюрьма за имитацию стрельбы по мемориальной доске

Житель города Артема обвиняется в мотивированной политическими взглядами имитации расстрела из гранатомета мемориальной доски в честь столетия проведения... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T05:48

2023-02-20T05:48

2023-02-20T05:48

владивосток

россия

артем

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Житель города Артема обвиняется в мотивированной политическими взглядами имитации расстрела из гранатомета мемориальной доски в честь столетия проведения Приамурского Земского собора во Владивостоке, сообщили в прокуратуре Приморского края. Осенью 2022 года приморский юрист Максим Чихунов назвал в своем телеграм-канале "плевком в историю" установку доски в память об одном из последних эпизодов Гражданской войны в России. Вскоре он опубликовал видео, в котором шуточно расстреливает мемориальную доску. В ролике сам Чихунов, стоящий перед доской, заявляет, что держит в руках гранатомет. Он грозится "разнести в пух и прах" свою цель, направляет в ее сторону оружие, имитирует выстрел и поворачивается к оператору. "Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении жителя г. Артема. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья. По версии обвинения, сымитировав "расстрел" мемориальной доски во Владивостоке, приморец "нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу". Максимальное наказание по ч.2 ст. 213 УК РФ — семь лет лишения свободы, также возможен штраф до миллиона рублей или до пяти лет принудительных работ.

https://ria.ru/20230217/srok-1852725768.html

https://ria.ru/20230217/telenok-1852759349.html

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владивосток, россия, артем, происшествия