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В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней - РИА Новости, 20.02.2023
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В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней
В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней - РИА Новости, 20.02.2023
В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней
Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в лесу в Хасанском районе Приморья, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:45
2023-02-20T03:45
дальний восток
сергей арамилев
россия
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в лесу в Хасанском районе Приморья, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. В управлении РИА Новости уточнили, что очагов АЧС в хозяйствах Приморья нет и не было давно. Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с этого года будет на определенном плато. В январе глава Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на охоту на кабана с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.
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дальний восток, сергей арамилев, россия, олег кожемяко
Дальний Восток, Сергей Арамилев, Россия, Олег Кожемяко
03:45 20.02.2023
 
В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней

В Хасанском районе Приморья выявили очаг вируса африканской чумы свиней

© РИА Новости / Дмитрий ДебабовДикий кабан
Дикий кабан - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Дикий кабан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в лесу в Хасанском районе Приморья, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 17 февраля 2023 года подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в дикой природе на территории Хасанского района. В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в лесном массиве в Хасанском районе", - говорится в сообщении.
В управлении РИА Новости уточнили, что очагов АЧС в хозяйствах Приморья нет и не было давно.
Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с этого года будет на определенном плато. В январе глава Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на охоту на кабана с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:22
В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней
 
Дальний ВостокСергей АрамилевРоссияОлег Кожемяко
 
 
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