https://ria.ru/20230220/primore-1853044170.html

В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней

В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней - РИА Новости, 20.02.2023

В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней

Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в лесу в Хасанском районе Приморья, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:45

2023-02-20T03:45

2023-02-20T03:45

дальний восток

сергей арамилев

россия

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в лесу в Хасанском районе Приморья, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. В управлении РИА Новости уточнили, что очагов АЧС в хозяйствах Приморья нет и не было давно. Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с этого года будет на определенном плато. В январе глава Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на охоту на кабана с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20230109/chuma-1843700049.html

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дальний восток, сергей арамилев, россия, олег кожемяко