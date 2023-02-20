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Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья - РИА Новости, 21.02.2023
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Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья
Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья - РИА Новости, 21.02.2023
Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья
Властям Молдавии следует "быть весьма и весьма осторожными", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание нового... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-20T12:16
2023-02-21T01:13
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
молдавия
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Властям Молдавии следует "быть весьма и весьма осторожными", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание нового премьер-министра республики Дорина Речана о Приднестровье."Что касается приднестровских дел, продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными", — сказал представитель Кремля журналистам.Парламент Молдавии на прошлой неделе утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Еще будучи в статусе кандидата на пост председателя правительства, он заявил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских военных с территории не признанной Кишиневом ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, регион фактически стал неподконтрольной Кишиневу территорией.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20230212/pridnestrove-1851501786.html
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849211751.html
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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), молдавия, в мире
Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Молдавия, В мире
12:16 20.02.2023 (обновлено: 01:13 21.02.2023)
 
Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья

Песков рекомендовал властям Молдавии быть осторожнее в высказываниях о Приднестровье

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкМиротворческий пост города Бендеры
Миротворческий пост города Бендеры - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Миротворческий пост города Бендеры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Властям Молдавии следует "быть весьма и весьма осторожными", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание нового премьер-министра республики Дорина Речана о Приднестровье.
"Что касается приднестровских дел, продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными", — сказал представитель Кремля журналистам.
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
12 февраля, 11:36
Посол России высказался о проблеме приднестровского урегулирования
Парламент Молдавии на прошлой неделе утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Еще будучи в статусе кандидата на пост председателя правительства, он заявил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских военных с территории не признанной Кишиневом ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, регион фактически стал неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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