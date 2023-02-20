12:16 20.02.2023 (обновлено: 01:13 21.02.2023)
Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья
Песков рекомендовал властям Молдавии быть осторожнее в высказываниях о Приднестровье
Миротворческий пост города Бендеры. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Властям Молдавии следует "быть весьма и весьма осторожными", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание нового премьер-министра республики Дорина Речана о Приднестровье.
"Что касается приднестровских дел, продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными", — сказал представитель Кремля журналистам.
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Парламент Молдавии на прошлой неделе утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Еще будучи в статусе кандидата на пост председателя правительства, он заявил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских военных с территории не признанной Кишиневом ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, регион фактически стал неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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