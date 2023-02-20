https://ria.ru/20230220/pridnestrove-1853122011.html

Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья

Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья - РИА Новости, 21.02.2023

Песков ответил на вопрос о демилитаризации Приднестровья

Властям Молдавии следует "быть весьма и весьма осторожными", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание нового... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-20T12:16

2023-02-20T12:16

2023-02-21T01:13

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786096806_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_eb198f4c9e474475ad6553a4860f69dd.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Властям Молдавии следует "быть весьма и весьма осторожными", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание нового премьер-министра республики Дорина Речана о Приднестровье."Что касается приднестровских дел, продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными", — сказал представитель Кремля журналистам.Парламент Молдавии на прошлой неделе утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. Еще будучи в статусе кандидата на пост председателя правительства, он заявил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских военных с территории не признанной Кишиневом ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, регион фактически стал неподконтрольной Кишиневу территорией.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20230212/pridnestrove-1851501786.html

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849211751.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), молдавия, в мире