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Китай поддержал российский проект резолюции о взрыве на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023
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Китай поддержал российский проект резолюции о взрыве на "Северных потоках"
Китай поддержал российский проект резолюции о взрыве на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023
Китай поддержал российский проект резолюции о взрыве на "Северных потоках"
Пекин поддерживает проект российской резолюции в Совбезе ООН о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах "Северного потока", заявил постпред... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:10
2023-02-20T18:43
в мире
китай
оон
северный поток
россия
чжан цзюнь
сша
владимир путин
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ООН, 20 фев — РИА Новости. Пекин поддерживает проект российской резолюции в Совбезе ООН о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах "Северного потока", заявил постпред Китая Чжан Цзюнь."Да, конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.По словам дипломата, когда Совбез проводил первое заседание по этому вопросу, прозвучал призыв о тщательном расследовании инцидента. Он подчеркнул, что это легитимное требование.Постпред отметил, что Китай поддерживает обсуждение этой темы в Совете Безопасности, "а также осуществление соответствующих действий для того, чтобы гарантировать наличие четкой картины о том, что произошло, и привлечения тех, кто это сделал, к ответственности".Ранее российская миссия подготовила проект резолюции, согласно которой Совбез просит генсека создать в срочном порядке "международную независимую комиссию по расследованию" диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По данным источника РИА Новости в ООН, в документе есть призыв выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.Собеседник агентства отметил, что, согласно проекту, комиссия должна состоять из "независимых и международно признанных юристов", которых выберет генсек ООН. При этом глава организации должен будет сообщить в течение 14 дней Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии.По словам собеседника агентства, текст строжайшим образом осуждает подрыв "Северных потоков" и подчеркивает, что речь идет о диверсии, а не стихийном бедствии или техногенной катастрофе.В тексте резолюции также содержится указание на то, что атака на трубопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении "Северного потока", звучавших со стороны руководства США, добавил источник.Ранее Россия запросила заседание СБ ООН на 22 февраля в связи с подрывом ниток "Северного потока".В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.В феврале лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
https://ria.ru/20230220/metan-1853172964.html
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в мире, китай, оон, северный поток, россия, чжан цзюнь, сша, владимир путин, джо байден, авария на "северных потоках"
В мире, Китай, ООН, Северный поток, Россия, Чжан Цзюнь, США, Владимир Путин, Джо Байден, Авария на "Северных потоках"
18:10 20.02.2023 (обновлено: 18:43 20.02.2023)
 
Китай поддержал российский проект резолюции о взрыве на "Северных потоках"

Китай поддержал российский проект резолюции о расследовании взрыва на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ООН, 20 фев — РИА Новости. Пекин поддерживает проект российской резолюции в Совбезе ООН о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах "Северного потока", заявил постпред Китая Чжан Цзюнь.
"Да, конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:52
Эксперт рассказал о последствиях выбросов метана на "Северных потоках"
По словам дипломата, когда Совбез проводил первое заседание по этому вопросу, прозвучал призыв о тщательном расследовании инцидента. Он подчеркнул, что это легитимное требование.
Постпред отметил, что Китай поддерживает обсуждение этой темы в Совете Безопасности, "а также осуществление соответствующих действий для того, чтобы гарантировать наличие четкой картины о том, что произошло, и привлечения тех, кто это сделал, к ответственности".
Ранее российская миссия подготовила проект резолюции, согласно которой Совбез просит генсека создать в срочном порядке "международную независимую комиссию по расследованию" диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По данным источника РИА Новости в ООН, в документе есть призыв выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.
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Собеседник агентства отметил, что, согласно проекту, комиссия должна состоять из "независимых и международно признанных юристов", которых выберет генсек ООН. При этом глава организации должен будет сообщить в течение 14 дней Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии.
По словам собеседника агентства, текст строжайшим образом осуждает подрыв "Северных потоков" и подчеркивает, что речь идет о диверсии, а не стихийном бедствии или техногенной катастрофе.
В тексте резолюции также содержится указание на то, что атака на трубопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении "Северного потока", звучавших со стороны руководства США, добавил источник.
Ранее Россия запросила заседание СБ ООН на 22 февраля в связи с подрывом ниток "Северного потока".
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В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
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В Госдуме предложили подсчитать моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках"
 
В миреКитайООНСеверный потокРоссияЧжан ЦзюньСШАВладимир ПутинДжо БайденАвария на "Северных потоках"
 
 
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