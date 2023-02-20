https://ria.ru/20230220/poslanie-1853173746.html

В СПЧ предположили, о чем будет говорить Путин в послании

В СПЧ предположили, о чем будет говорить Путин в послании - РИА Новости, 20.02.2023

В СПЧ предположили, о чем будет говорить Путин в послании

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию может озвучить оценку хода специальной военной операции и обозначить задачи по развитию... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:56

2023-02-20T14:56

2023-02-20T14:56

политика

россия

владимир путин

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298497_0:100:3091:1839_1920x0_80_0_0_844d4a510904f9b1b18175e3caed9e7b.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию может озвучить оценку хода специальной военной операции и обозначить задачи по развитию международных отношений в условиях санкционной политики, а также планы в экономике, рассказал РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. Послание Путина Федеральному собранию состоится во вторник, 21 февраля, в 12:00. "Я думаю, мы услышим оценку хода СВО за прошедший год. Крайне важными являются задачи по развитию международных отношений в условиях антироссийской санкционной политики, планы в сфере экономики, социальных программ, развитии гражданского общества", - сказал Брод. Также он выразил надежду, что в послании главы государства прозвучит и тема предстоящего электорального цикла 2023 года.

https://ria.ru/20230220/poslanie-1853107775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года