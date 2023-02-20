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В СПЧ предположили, о чем будет говорить Путин в послании - РИА Новости, 20.02.2023
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В СПЧ предположили, о чем будет говорить Путин в послании
В СПЧ предположили, о чем будет говорить Путин в послании - РИА Новости, 20.02.2023
В СПЧ предположили, о чем будет говорить Путин в послании
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию может озвучить оценку хода специальной военной операции и обозначить задачи по развитию... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:56
2023-02-20T14:56
политика
россия
владимир путин
александр брод
совет по правам человека при президенте рф (спч)
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию может озвучить оценку хода специальной военной операции и обозначить задачи по развитию международных отношений в условиях санкционной политики, а также планы в экономике, рассказал РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. Послание Путина Федеральному собранию состоится во вторник, 21 февраля, в 12:00. "Я думаю, мы услышим оценку хода СВО за прошедший год. Крайне важными являются задачи по развитию международных отношений в условиях антироссийской санкционной политики, планы в сфере экономики, социальных программ, развитии гражданского общества", - сказал Брод. Также он выразил надежду, что в послании главы государства прозвучит и тема предстоящего электорального цикла 2023 года.
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политика, россия, владимир путин, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Брод, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
14:56 20.02.2023
 
В СПЧ предположили, о чем будет говорить Путин в послании

Член СПЧ Брод: Путин в послании может дать оценку СВО и озвучить планы в сфере экономики

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию может озвучить оценку хода специальной военной операции и обозначить задачи по развитию международных отношений в условиях санкционной политики, а также планы в экономике, рассказал РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.
Послание Путина Федеральному собранию состоится во вторник, 21 февраля, в 12:00.
"Я думаю, мы услышим оценку хода СВО за прошедший год. Крайне важными являются задачи по развитию международных отношений в условиях антироссийской санкционной политики, планы в сфере экономики, социальных программ, развитии гражданского общества", - сказал Брод.
Также он выразил надежду, что в послании главы государства прозвучит и тема предстоящего электорального цикла 2023 года.
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлександр БродСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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