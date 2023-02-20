https://ria.ru/20230220/poslanie-1853128306.html

На послание Путина пригласили участников спецоперации, заявил Песков

На послание Путина пригласили участников спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2023

На послание Путина пригласили участников спецоперации, заявил Песков

Участники специальной военной операции приглашены на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:35

2023-02-20T12:35

2023-02-20T12:35

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции приглашены на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Говоря о тех, кого пригласили в Гостиный двор на оглашение послания завтра, Песков отметил, что это традиционные гости - депутаты и сенаторы. "Он (состав – ред.) достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей", - сказал пресс-секретарь президента.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков