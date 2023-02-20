https://ria.ru/20230220/poslanie-1853128306.html
На послание Путина пригласили участников спецоперации, заявил Песков
На послание Путина пригласили участников спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2023
На послание Путина пригласили участников спецоперации, заявил Песков
Участники специальной военной операции приглашены на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:35
2023-02-20T12:35
2023-02-20T12:35
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции приглашены на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Говоря о тех, кого пригласили в Гостиный двор на оглашение послания завтра, Песков отметил, что это традиционные гости - депутаты и сенаторы. "Он (состав – ред.) достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей", - сказал пресс-секретарь президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
На послание Путина пригласили участников спецоперации, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: на послание Путина пригласили участников спецоперации
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции приглашены на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Говоря о тех, кого пригласили в Гостиный двор на оглашение послания завтра, Песков отметил, что это традиционные гости - депутаты и сенаторы.
"Он (состав – ред.) достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей", - сказал пресс-секретарь президента.