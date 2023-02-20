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В ФНПР рассказали, чего ждут профсоюзы от послания президента - РИА Новости, 20.02.2023
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В ФНПР рассказали, чего ждут профсоюзы от послания президента
В ФНПР рассказали, чего ждут профсоюзы от послания президента - РИА Новости, 20.02.2023
В ФНПР рассказали, чего ждут профсоюзы от послания президента
Профсоюзы ждут от послания президента РФ Федеральному Собранию озвучивания проблемных тем общества, сообщили РИА Новости опрошенные представители Федерации... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:39
2023-02-20T13:13
россия
владимир путин
михаил шмаков
александр шершуков
федерация независимых профсоюзов россии
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Профсоюзы ждут от послания президента РФ Федеральному Собранию озвучивания проблемных тем общества, сообщили РИА Новости опрошенные представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), выразив при этом мнение, что лейтмотивом будут перспективы России в специальной военной операции (СВО). Владимир Путин огласит послание 21 февраля в московском Гостином дворе. "Мы часть общества, и поэтому нас волнуют все проблемы, которые у нас есть, и все решения, которые предлагает президент. Самые особые вопросы, вы знаете, – это специальная военная операция, и поэтому все мы сейчас работаем под общим девизом: все для фронта, все для Победы", - сказал РИА Новости глава ФНПР Михаил Шмаков. Его заместитель Александр Шершуков в разговоре с агентством также отметил, что профсоюзы ждут, что президент в послании затронет тему перспектив России с точки зрения СВО, так как "в эту тему упираются все дальнейшие развилки, по которым может пойти наша страна и, конечно, трудящиеся".
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россия, владимир путин, михаил шмаков, александр шершуков, федерация независимых профсоюзов россии, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Михаил Шмаков, Александр Шершуков, Федерация независимых профсоюзов России, Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
11:39 20.02.2023 (обновлено: 13:13 20.02.2023)
 
В ФНПР рассказали, чего ждут профсоюзы от послания президента

Профсоюзы ждут от послания президента России Путина озвучивания проблемных тем

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Профсоюзы ждут от послания президента РФ Федеральному Собранию озвучивания проблемных тем общества, сообщили РИА Новости опрошенные представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), выразив при этом мнение, что лейтмотивом будут перспективы России в специальной военной операции (СВО).
Владимир Путин огласит послание 21 февраля в московском Гостином дворе.
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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"Мы часть общества, и поэтому нас волнуют все проблемы, которые у нас есть, и все решения, которые предлагает президент. Самые особые вопросы, вы знаете, – это специальная военная операция, и поэтому все мы сейчас работаем под общим девизом: все для фронта, все для Победы", - сказал РИА Новости глава ФНПР Михаил Шмаков.
Его заместитель Александр Шершуков в разговоре с агентством также отметил, что профсоюзы ждут, что президент в послании затронет тему перспектив России с точки зрения СВО, так как "в эту тему упираются все дальнейшие развилки, по которым может пойти наша страна и, конечно, трудящиеся".
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РоссияВладимир ПутинМихаил ШмаковАлександр ШершуковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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