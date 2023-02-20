https://ria.ru/20230220/poslanie-1853107775.html

В ФНПР рассказали, чего ждут профсоюзы от послания президента

В ФНПР рассказали, чего ждут профсоюзы от послания президента - РИА Новости, 20.02.2023

В ФНПР рассказали, чего ждут профсоюзы от послания президента

Профсоюзы ждут от послания президента РФ Федеральному Собранию озвучивания проблемных тем общества, сообщили РИА Новости опрошенные представители Федерации... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:39

2023-02-20T11:39

2023-02-20T13:13

россия

владимир путин

михаил шмаков

александр шершуков

федерация независимых профсоюзов россии

общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Профсоюзы ждут от послания президента РФ Федеральному Собранию озвучивания проблемных тем общества, сообщили РИА Новости опрошенные представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), выразив при этом мнение, что лейтмотивом будут перспективы России в специальной военной операции (СВО). Владимир Путин огласит послание 21 февраля в московском Гостином дворе. "Мы часть общества, и поэтому нас волнуют все проблемы, которые у нас есть, и все решения, которые предлагает президент. Самые особые вопросы, вы знаете, – это специальная военная операция, и поэтому все мы сейчас работаем под общим девизом: все для фронта, все для Победы", - сказал РИА Новости глава ФНПР Михаил Шмаков. Его заместитель Александр Шершуков в разговоре с агентством также отметил, что профсоюзы ждут, что президент в послании затронет тему перспектив России с точки зрения СВО, так как "в эту тему упираются все дальнейшие развилки, по которым может пойти наша страна и, конечно, трудящиеся".

https://ria.ru/20230220/poslanie-1853054751.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил шмаков, александр шершуков, федерация независимых профсоюзов россии, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года