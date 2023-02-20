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Самолеты МЧС доставили в Сирию 56 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.02.2023
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Самолеты МЧС доставили в Сирию 56 тонн гуманитарной помощи
Самолеты МЧС доставили в Сирию 56 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.02.2023
Самолеты МЧС доставили в Сирию 56 тонн гуманитарной помощи
Два транспортных самолета Ил-76 МЧС России в понедельник доставили в Сирию более 56 тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:01
2023-02-20T17:01
в мире
россия
сирия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два транспортных самолета Ил-76 МЧС России в понедельник доставили в Сирию более 56 тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Два спецборта Ил-76 доставили в Сирийскую Арабскую Республику более 56 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства. По его словам, в состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости и личной гигиены, а также одеяла и подушки. Представитель ведомства добавил, что всего авиация МЧС России доставила в Сирию 336 тонн помощи в рамках гуманитарной миссии.
https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html
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в мире, россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Россия, Сирия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
17:01 20.02.2023
 
Самолеты МЧС доставили в Сирию 56 тонн гуманитарной помощи

Два самолета Ил-76 МЧС России доставили в Сирию более 56 тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два транспортных самолета Ил-76 МЧС России в понедельник доставили в Сирию более 56 тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Два спецборта Ил-76 доставили в Сирийскую Арабскую Республику более 56 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости и личной гигиены, а также одеяла и подушки.
Представитель ведомства добавил, что всего авиация МЧС России доставила в Сирию 336 тонн помощи в рамках гуманитарной миссии.
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В миреРоссияСирияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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