https://ria.ru/20230220/pomosch-1853208348.html

Самолеты МЧС доставили в Сирию 56 тонн гуманитарной помощи

Самолеты МЧС доставили в Сирию 56 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.02.2023

Самолеты МЧС доставили в Сирию 56 тонн гуманитарной помощи

Два транспортных самолета Ил-76 МЧС России в понедельник доставили в Сирию более 56 тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:01

2023-02-20T17:01

2023-02-20T17:01

в мире

россия

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два транспортных самолета Ил-76 МЧС России в понедельник доставили в Сирию более 56 тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Два спецборта Ил-76 доставили в Сирийскую Арабскую Республику более 56 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства. По его словам, в состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости и личной гигиены, а также одеяла и подушки. Представитель ведомства добавил, что всего авиация МЧС России доставила в Сирию 336 тонн помощи в рамках гуманитарной миссии.

https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html

https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852102943.html

россия

сирия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, сильное землетрясение в турции и сирии