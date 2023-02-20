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Япония предоставит помощь Украине - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853177085.html
Япония предоставит помощь Украине
Япония предоставит помощь Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Япония предоставит помощь Украине
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит помощь Украине на сумму 5,5 миллиарда долларов, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:08
2023-02-20T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
япония
хиросима (префектура)
есимаса хаяси
владимир путин
фумио кисида
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит помощь Украине на сумму 5,5 миллиарда долларов, сообщил МИД Японии. "Во второй половине дня 20 февраля премьер-министр Фумио Кисида и министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси присутствовали на организованном Японским институтом международных проблем "4-м Токийском глобальном диалоге" на тему "Конец эпохи после холодной войны и пути мирового порядка под руководством США". В своем приветствии премьер-министр Кисида выразил мысль, что Япония как страна-председатель G7 и как непостоянный член СБ ООН будет руководить решением таких проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, как помощь Украине в борьбе с российским вторжением, как работа для сохранения мирового порядка, основанного на верховенстве закона, отрицающего изменение статус-кво в одностороннем порядке силовым путем, как дальнейшее сокращение ядерных вооружений", - говорится в сообщении МИД. "В связи с этим премьер-министр Кисида выразил намерение оказать новую дополнительную финансовую помощь Украине в размере 5,5 миллиарда долларов. Он выразил мысль, что лидеры "семерки" будут и впредь едины в отношении вторжения на Украину, и в годовщину его начала 24 числа проведут телеконференцию лидеров G7, пригласив на нее (Владимира) Зеленского", - отмечается в сообщении. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853152562.html
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украина
япония
хиросима (префектура)
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в мире, украина, япония, хиросима (префектура), есимаса хаяси, владимир путин, фумио кисида, g7, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Япония, Хиросима (префектура), Есимаса Хаяси, Владимир Путин, Фумио Кисида, G7, ООН
15:08 20.02.2023
 
Япония предоставит помощь Украине

Премьер-министр Кисида: Япония окажет помощь Украине на сумму 5,5 миллиарда долларов

© iStock.com / AlxeyPnferovФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит помощь Украине на сумму 5,5 миллиарда долларов, сообщил МИД Японии.
"Во второй половине дня 20 февраля премьер-министр Фумио Кисида и министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси присутствовали на организованном Японским институтом международных проблем "4-м Токийском глобальном диалоге" на тему "Конец эпохи после холодной войны и пути мирового порядка под руководством США". В своем приветствии премьер-министр Кисида выразил мысль, что Япония как страна-председатель G7 и как непостоянный член СБ ООН будет руководить решением таких проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, как помощь Украине в борьбе с российским вторжением, как работа для сохранения мирового порядка, основанного на верховенстве закона, отрицающего изменение статус-кво в одностороннем порядке силовым путем, как дальнейшее сокращение ядерных вооружений", - говорится в сообщении МИД.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:54
Байден пообещал Украине миллиарды бюджетной помощи
"В связи с этим премьер-министр Кисида выразил намерение оказать новую дополнительную финансовую помощь Украине в размере 5,5 миллиарда долларов. Он выразил мысль, что лидеры "семерки" будут и впредь едины в отношении вторжения на Украину, и в годовщину его начала 24 числа проведут телеконференцию лидеров G7, пригласив на нее (Владимира) Зеленского", - отмечается в сообщении.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЯпонияХиросима (префектура)Есимаса ХаясиВладимир ПутинФумио КисидаG7ООН
 
 
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