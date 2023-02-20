https://ria.ru/20230220/pomosch-1853139947.html
Украина получит помощь от США еще на полмиллиарда долларов, заявил Байден
Украина получит помощь от США еще на полмиллиарда долларов, заявил Байден - РИА Новости, 20.02.2023
Украина получит помощь от США еще на полмиллиарда долларов, заявил Байден
Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:12
2023-02-20T13:12
2023-02-20T13:46
джо байден
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник, передает агентство Рейтер.Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853142643.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, украина, сша
Джо Байден, В мире, Украина, США
13:12 20.02.2023 (обновлено: 13:46 20.02.2023)
Украина получит помощь от США еще на полмиллиарда долларов, заявил Байден
Президент США Байден: Украина получит новый пакет военной помощи на полмиллиарда долларов