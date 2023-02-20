https://ria.ru/20230220/pomosch-1853139947.html

Украина получит помощь от США еще на полмиллиарда долларов, заявил Байден

Украина получит помощь от США еще на полмиллиарда долларов, заявил Байден - РИА Новости, 20.02.2023

Украина получит помощь от США еще на полмиллиарда долларов, заявил Байден

Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:12

2023-02-20T13:12

2023-02-20T13:46

джо байден

в мире

украина

сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник, передает агентство Рейтер.Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853142643.html

украина

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джо байден, в мире, украина, сша