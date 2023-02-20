https://ria.ru/20230220/pomosch-1853110488.html
Китай ответил на заявления США о военной помощи России
Китай ответил на заявления США о военной помощи России - РИА Новости, 20.02.2023
Китай ответил на заявления США о военной помощи России
Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:48
2023-02-20T11:48
2023-02-20T17:29
китай
в мире
сша
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энтони блинкен
украина
оружие
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ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Политика Китая по украинскому вопросу сводится к одной фразе: продвигать примирение и содействовать проведению переговоров", — заявил дипломат.Он отметил, что в конце концов всему международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу ради мира, а кто подливает масло в огонь и провоцирует конфронтацию. "Мы призываем США серьезно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию", — добавил он. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай продолжит твердо стоять на стороне диалога и мира, а также играть конструктивную роль в содействии разрядке ситуации. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку.
https://ria.ru/20230220/ssha-1853072909.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, сша, россия, энтони блинкен, украина, оружие
Китай, В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Украина, Оружие
11:48 20.02.2023 (обновлено: 17:29 20.02.2023)
Китай ответил на заявления США о военной помощи России
МИД Китая призвал США прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России
ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Политика Китая по украинскому вопросу сводится к одной фразе: продвигать примирение и содействовать проведению переговоров", — заявил дипломат.
Он отметил, что в конце концов всему международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу ради мира, а кто подливает масло в огонь и провоцирует конфронтацию.
"Мы призываем США серьезно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию", — добавил он.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай продолжит твердо стоять на стороне диалога и мира, а также играть конструктивную роль в содействии разрядке ситуации.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что США располагают информацией о том, что Китай раздумывает о "летальной" военной помощи России
, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку.