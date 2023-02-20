https://ria.ru/20230220/polsha-1853044435.html
В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом
В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом - РИА Новости, 20.02.2023
В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом
Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщает издание Kresy. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T04:01
2023-02-20T04:01
2023-02-20T05:04
в мире
польша
варшава
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщает издание Kresy.Инцидент произошел на прошлой неделе в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Как пишет издание, активисты прервали "скандальную" встречу с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, "в очередной раз" выразив несогласие с "пропагандой исторической лжи" с ее стороны.Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: "Моральные нули, для вас пример - Бандера", а также выкрикивали лозунг "Бандеровцы - домой". В прошлом были сорваны аналогичные мероприятия с участием Забужко во Вроцлаве и Кракове, добавляется в материале.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных вопросов в отношениях Варшавы и Киева.Польша считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230217/mify-1852566851.html
https://ria.ru/20230216/bezhentsy-1852354297.html
польша
варшава
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_8de5493d9e22545f511a77df0551241d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, украина
В мире, Польша, Варшава, Украина
04:01 20.02.2023 (обновлено: 05:04 20.02.2023)
В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом
Kresy: активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы