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В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом

В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом - РИА Новости, 20.02.2023

В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом

Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщает издание Kresy. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T04:01

2023-02-20T04:01

2023-02-20T05:04

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщает издание Kresy.Инцидент произошел на прошлой неделе в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Как пишет издание, активисты прервали "скандальную" встречу с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, "в очередной раз" выразив несогласие с "пропагандой исторической лжи" с ее стороны.Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: "Моральные нули, для вас пример - Бандера", а также выкрикивали лозунг "Бандеровцы - домой". В прошлом были сорваны аналогичные мероприятия с участием Забужко во Вроцлаве и Кракове, добавляется в материале.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных вопросов в отношениях Варшавы и Киева.Польша считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230217/mify-1852566851.html

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