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В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом - РИА Новости, 20.02.2023
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В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом
В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом - РИА Новости, 20.02.2023
В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом
Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщает издание Kresy. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T04:01
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в мире
польша
варшава
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщает издание Kresy.Инцидент произошел на прошлой неделе в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Как пишет издание, активисты прервали "скандальную" встречу с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, "в очередной раз" выразив несогласие с "пропагандой исторической лжи" с ее стороны.Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: "Моральные нули, для вас пример - Бандера", а также выкрикивали лозунг "Бандеровцы - домой". В прошлом были сорваны аналогичные мероприятия с участием Забужко во Вроцлаве и Кракове, добавляется в материале.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных вопросов в отношениях Варшавы и Киева.Польша считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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в мире, польша, варшава, украина
В мире, Польша, Варшава, Украина
04:01 20.02.2023 (обновлено: 05:04 20.02.2023)
 
В Польше выступление украинской писательницы обернулось скандалом

Kresy: активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщает издание Kresy.
Инцидент произошел на прошлой неделе в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Как пишет издание, активисты прервали "скандальную" встречу с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, "в очередной раз" выразив несогласие с "пропагандой исторической лжи" с ее стороны.
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Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных вопросов в отношениях Варшавы и Киева.
Польша считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
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