На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"
Областная прокуратура: в Волынской области Украины сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"
Поезд Киев - Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в Волынской области Украины, начато досудебное расследование, заявили в понедельник в областной прокуратуре.
"Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов, начато досудебное расследование. Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (части 1 статьи 276 УК Украины), в результате которого сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети Facebook*.
Уточняется, что инцидент с поездом, который двигался в направлении Польши, случился ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии.
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