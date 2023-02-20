https://ria.ru/20230220/poezd-1853291572.html

На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"

На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава" - РИА Новости, 20.02.2023

На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"

Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в Волынской области Украины, начато досудебное расследование, заявили в понедельник в областной прокуратуре. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:51

2023-02-20T21:51

2023-02-20T21:51

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в Волынской области Украины, начато досудебное расследование, заявили в понедельник в областной прокуратуре. Уточняется, что инцидент с поездом, который двигался в направлении Польши, случился ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221203/poezd-1836067074.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, волынская область, польша