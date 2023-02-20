Рейтинг@Mail.ru
На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава" - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/poezd-1853291572.html
На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"
На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава" - РИА Новости, 20.02.2023
На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"
Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в Волынской области Украины, начато досудебное расследование, заявили в понедельник в областной прокуратуре. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:51
2023-02-20T21:51
в мире
украина
волынская область
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149629/92/1496299295_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_16e9762b3b995be3e801d6ff1ecdb0f2.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в Волынской области Украины, начато досудебное расследование, заявили в понедельник в областной прокуратуре. Уточняется, что инцидент с поездом, который двигался в направлении Польши, случился ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221203/poezd-1836067074.html
украина
волынская область
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149629/92/1496299295_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_35b3385e2dd0ff2c0c318050333308d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, волынская область, польша
В мире, Украина, Волынская область, Польша
21:51 20.02.2023
 
На Украине сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"

Областная прокуратура: в Волынской области Украины сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПоезд Киев - Варшава
Поезд Киев - Варшава - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Поезд Киев - Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в Волынской области Украины, начато досудебное расследование, заявили в понедельник в областной прокуратуре.
"Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов, начато досудебное расследование. Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (части 1 статьи 276 УК Украины), в результате которого сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети Facebook*.
Уточняется, что инцидент с поездом, который двигался в направлении Польши, случился ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Протест возле греческого порта, где поезд с военной техникой США сошел с рельс
3 декабря 2022, 10:11
В Греции сошел с рельсов поезд с американскими танками
 
В миреУкраинаВолынская областьПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала